"Юнайтед" не будет вступать в борьбу за Перишича
"Манчестер Юнайтед" не планирует вступать в борьбу с "Арсеналом" за вингера "Интера" Ивана Перишича.
Напомним, накануне стало известно, что "Интер" отклонил предложение "канониров" об аренде Перишича с опцией по выкупу, в ответ на что Иван подал прошение о трансфере.
По информации Evening Standard, на "Эмирейтс" высоко оценивают свои шансы заполучить 29-летнего хорвата до четверга, когда закрывается зимнее трансферное окно.
Более того, Перишич может достаться "Арсеналу" без боя. "Юнайтед", который претендовал на Ивана в два предыдущих трансферных окна, на сей раз не планирует бороться за игрока.
Сообщается, что сегодня "Интер" и "Арсенал" продолжают переговоры. Явный настрой Перишича покинуть Милан может стать одним из ключевых факторов к заключению сделки в ближайшие дни.
28.01.2019 15:35
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Алелуйя! Слава Богу! Изначально нахер не нужен!
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Покупать стоило года два назад, счас его на год хватит. По отдаче похож на рибери или роббена, а там хер знает)
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