"Юнайтед" не будет вступать в борьбу за Перишича

"Манчестер Юнайтед" не планирует вступать в борьбу с "Арсеналом" за вингера "Интера" Ивана Перишича.

Напомним, накануне стало известно, что "Интер" отклонил предложение "канониров" об аренде Перишича с опцией по выкупу, в ответ на что Иван подал прошение о трансфере.



По информации Evening Standard, на "Эмирейтс" высоко оценивают свои шансы заполучить 29-летнего хорвата до четверга, когда закрывается зимнее трансферное окно.



Более того, Перишич может достаться "Арсеналу" без боя. "Юнайтед", который претендовал на Ивана в два предыдущих трансферных окна, на сей раз не планирует бороться за игрока.



Сообщается, что сегодня "Интер" и "Арсенал" продолжают переговоры. Явный настрой Перишича покинуть Милан может стать одним из ключевых факторов к заключению сделки в ближайшие дни.