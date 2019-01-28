"Юнайтед" не будет вступать в борьбу за Перишича

Иван Перишич "Манчестер Юнайтед" не планирует вступать в борьбу с "Арсеналом" за вингера "Интера" Ивана Перишича.

Напомним, накануне стало известно, что "Интер" отклонил предложение "канониров" об аренде Перишича с опцией по выкупу, в ответ на что Иван подал прошение о трансфере.

По информации Evening Standard, на "Эмирейтс" высоко оценивают свои шансы заполучить 29-летнего хорвата до четверга, когда закрывается зимнее трансферное окно.

Более того, Перишич может достаться "Арсеналу" без боя. "Юнайтед", который претендовал на Ивана в два предыдущих трансферных окна, на сей раз не планирует бороться за игрока.

Сообщается, что сегодня "Интер" и "Арсенал" продолжают переговоры. Явный настрой Перишича покинуть Милан может стать одним из ключевых факторов к заключению сделки в ближайшие дни.


Метки Арсенал, Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 15:35

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  1. udaff 28.01.2019 16:00 # udaff
    Алелуйя! Слава Богу! Изначально нахер не нужен!

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  2. makeewadim 28.01.2019 15:43 # makeewadim
    Покупать стоило года два назад, счас его на год хватит. По отдаче похож на рибери или роббена, а там хер знает)

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