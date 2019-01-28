Садио Мане предан "Ливерпулю"

Садио Мане Нападающий Садио Мане заверил в своей преданности "Ливерпулю", сообщив, что не воспринимает всерьез слухи насчет интереса "Реала" к своей персоне.

С конца прошлого сезона пресса активно сватала Мане в "Реал", которому он забил в финале Лиги Чемпионов в Киеве. Однако Садио проигнорировал эти спекуляции и в ноябре заключил новый контракт с "красными" до 2023 года. Как признается сенегалец, у него никогда не было мыслей насчет смены клуба.

"Спекуляции — это часть футбола. Ты просто учишься жить с этим и не воспринимать это слишком серьезно".

"Я лишь могу сказать, что "Ливерпуль" — единственное, что меня заботит. Мо (Салах), Бобби (Фирмино)... Сложилось впечатление, что каждый подписывает новые контракты, и они говорили: "Эй, Садио, а ты подпишешь?" Я отвечал каждому из них: "Не волнуйся, брат, подпишу".

"И что я сделал? Я подписал... Теперь они довольны!"

"Я очень счастлив здесь, и я думаю, люди счастливы мной. Мы хотим добавить свои имена ко многим великим, что были в истории этого клуба. Надеюсь, мы в начале чего-то особенного", — сообщил Мане Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1041

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Последние комментарии:




  1. re0n 28.01.2019 16:12 # re0n
    Молодец, главное, чтобы слова с делами не расходились!

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  2. silva77 28.01.2019 15:57 # silva77
    Фуууу... Даже отсюда из монитора воняет запах красной помойки безтрофейников

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  3. v-0987654321 28.01.2019 15:45 # v-0987654321
    Красавчик Мане ,Ливерпуль # 1 клуб остальные клубы параша болельщики этих клубов лично мою чупу сосали отвечаю!

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  4. emily-lfc-2005 28.01.2019 15:33 # emily-lfc-2005
    Большой футболист и большой человек!Повезло Ливерпулю и нам болельщикам этого великого клуба!

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  5. hammersmith 28.01.2019 15:28 # hammersmith
    топаьр

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  6. manutd-20champ 28.01.2019 15:25 # manutd-20champ
    персона б***ть, ору с этого тупого негра
    вот это развеселил, кудесник.

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  7. snapdragon 28.01.2019 15:23 # snapdragon
    Профнаебка

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  8. lfc-in-my-heart 28.01.2019 15:07 # lfc-in-my-heart
    Топарь! Это вам не наёмники, играющие за пенсов-глиномесов, голубой мешок и скам!

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  9. j-silver 28.01.2019 15:07 # j-silver
    не думаю что этот баклажан кому то кроме портовых обрыганов нужен

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  10. pistolero-lfc 28.01.2019 15:06 # pistolero-lfc
    до слёз сука!

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  11. jesus33 28.01.2019 15:05 # jesus33
    Легко быть преданным, если ты некрасивая ни кому не нужная никчемность.

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