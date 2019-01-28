Садио Мане предан "Ливерпулю"
Нападающий Садио Мане заверил в своей преданности "Ливерпулю", сообщив, что не воспринимает всерьез слухи насчет интереса "Реала" к своей персоне.
С конца прошлого сезона пресса активно сватала Мане в "Реал", которому он забил в финале Лиги Чемпионов в Киеве. Однако Садио проигнорировал эти спекуляции и в ноябре заключил новый контракт с "красными" до 2023 года. Как признается сенегалец, у него никогда не было мыслей насчет смены клуба.
"Спекуляции — это часть футбола. Ты просто учишься жить с этим и не воспринимать это слишком серьезно".
"Я лишь могу сказать, что "Ливерпуль" — единственное, что меня заботит. Мо (Салах), Бобби (Фирмино)... Сложилось впечатление, что каждый подписывает новые контракты, и они говорили: "Эй, Садио, а ты подпишешь?" Я отвечал каждому из них: "Не волнуйся, брат, подпишу".
"И что я сделал? Я подписал... Теперь они довольны!"
"Я очень счастлив здесь, и я думаю, люди счастливы мной. Мы хотим добавить свои имена ко многим великим, что были в истории этого клуба. Надеюсь, мы в начале чего-то особенного", — сообщил Мане Liverpool Echo.
28.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
Молодец, главное, чтобы слова с делами не расходились!
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Фуууу... Даже отсюда из монитора воняет запах красной помойки безтрофейников
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Красавчик Мане ,Ливерпуль # 1 клуб остальные клубы параша болельщики этих клубов лично мою чупу сосали отвечаю!
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Большой футболист и большой человек!Повезло Ливерпулю и нам болельщикам этого великого клуба!
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топаьр
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персона б***ть, ору с этого тупого негра
вот это развеселил, кудесник.
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Профнаебка
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Топарь! Это вам не наёмники, играющие за пенсов-глиномесов, голубой мешок и скам!
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не думаю что этот баклажан кому то кроме портовых обрыганов нужен
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до слёз сука!
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Легко быть преданным, если ты некрасивая ни кому не нужная никчемность.
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