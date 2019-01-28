Садио Мане предан "Ливерпулю"

Нападающий Садио Мане заверил в своей преданности "Ливерпулю", сообщив, что не воспринимает всерьез слухи насчет интереса "Реала" к своей персоне.

С конца прошлого сезона пресса активно сватала Мане в "Реал", которому он забил в финале Лиги Чемпионов в Киеве. Однако Садио проигнорировал эти спекуляции и в ноябре заключил новый контракт с "красными" до 2023 года. Как признается сенегалец, у него никогда не было мыслей насчет смены клуба.



"Спекуляции — это часть футбола. Ты просто учишься жить с этим и не воспринимать это слишком серьезно".



"Я лишь могу сказать, что "Ливерпуль" — единственное, что меня заботит. Мо (Салах), Бобби (Фирмино)... Сложилось впечатление, что каждый подписывает новые контракты, и они говорили: "Эй, Садио, а ты подпишешь?" Я отвечал каждому из них: "Не волнуйся, брат, подпишу".



"И что я сделал? Я подписал... Теперь они довольны!"



"Я очень счастлив здесь, и я думаю, люди счастливы мной. Мы хотим добавить свои имена ко многим великим, что были в истории этого клуба. Надеюсь, мы в начале чего-то особенного", — сообщил Мане Liverpool Echo.