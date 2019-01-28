Жиру опасается за свое будущее в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что приход на "Стэмфорд Бридж" Гонсало Игуаина может подтолкнуть его к смене клуба.

На прошлой неделе "синие" арендовали Игуаина у "Ювентуса", и в воскресенье Гонсало уже дебютировал за свой новый клуб, появившись в стартовом составе на матч Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей".



Жиру, заменивший Игуаина на 82-й минуте и отметившийся результативной передачей на Виллиана, опасается, что теперь его шансы на игровую практику будут заметно ниже, чем при Альваро Морате в качестве конкурента. Оливье даже допускает, что это заставит его вернуться на родину.



"Мне никогда не удастся сделать так, чтобы абсолютно все были довольны мной. Всегда есть небольшая доля людей, которые о чем-то жалеют и испытывают разочарование. Публика ожидает, что нападающий будет забивать голы. Но я четвертый лучший бомбардир во французском футболе, и никому этого не отнять у меня".



"Наш тренер использует Эдена Азара в качестве "ложной девятки", и это вредит нападающим. Однако он лучший игрок, с кем я когда-либо играл".



"Раз клуб решил купить другого нападающего, Игуаина, это определенно усугубит мои перспективы в "Челси".



"Я никогда не говорил "нет" возвращению во Францию. "Лион" и "Марсель" — два замечательных клуба, хотя мой приоритет — остаться в Премьер-Лиге", — сообщил Жиру Canal+.