Сульшер не ожидает ухода кого-либо из игроков в январе

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает ухода кого-либо из своих игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее в январе ходили слухи, что защитник "красных дьяволов" Маттео Дармиан близок к переезду в "Ювентус" на правах аренды с последующим выкупом. Спекулировала пресса и насчет будущего некоторых других игроков "Юнайтед", особенно с истекающими контрактами, однако Сульшер планирует сохранить весь свой состав до конца сезона.



"В данный момент, как мне это представляется, каждый останется в клубе, потому что никаких сделок нет. Однако впереди еще несколько дней".



"Я не слишком участвую в процессе переговоров, поэтому чему быть, тому не миновать. Будет хорошо, когда окно закроется, поскольку мы сможем сосредоточиться лишь на улучшении того, что у нас есть", — цитирует Сульшера Sky Sports.