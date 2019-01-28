"Лестер" обсуждает покупку Юри Тилеманса

"Лестер" ведет переговоры с "Монако" о приобретении полузащитника Юри Тилеманса стоимостью более 20 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "лисы" достаточно давно следят за 21-летним игроком сборной Бельгии, который открыт к идее перебраться в Премьер-Лигу, где выступают многие его соотечественники.



Изначально "Лестер" не планировал никакой активности в январе, однако отъезд Висенте Иборры в "Вильярреал", желание Адриена Силвы уйти, травмы Мэтти Джеймса и упадок формы Уилфрида Ндиди с Нампалисом Менди заставил "лис" активизироваться на трансферном рынке.



Тилеманс выступает за "Монако" с лета 2017, сыграв 65 матчей за клуб Лиги 1. Футболку бельгийской сборной Юри надевал 19 раз, включая четырежды на Чемпионате Мира в России.