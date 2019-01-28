"Лестер" обсуждает покупку Юри Тилеманса

Юри Тилеманс "Лестер" ведет переговоры с "Монако" о приобретении полузащитника Юри Тилеманса стоимостью более 20 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "лисы" достаточно давно следят за 21-летним игроком сборной Бельгии, который открыт к идее перебраться в Премьер-Лигу, где выступают многие его соотечественники.

Изначально "Лестер" не планировал никакой активности в январе, однако отъезд Висенте Иборры в "Вильярреал", желание Адриена Силвы уйти, травмы Мэтти Джеймса и упадок формы Уилфрида Ндиди с Нампалисом Менди заставил "лис" активизироваться на трансферном рынке.

Тилеманс выступает за "Монако" с лета 2017, сыграв 65 матчей за клуб Лиги 1. Футболку бельгийской сборной Юри надевал 19 раз, включая четырежды на Чемпионате Мира в России.


Метки Лестер, Монако, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 724

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 28.01.2019 14:15 # gidro-met
    он самый слабый полузащ в лиге франции, зачем он лестеру? таблицу гляньте сначала где монако

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: