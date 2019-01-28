"Лестер" обсуждает покупку Юри Тилеманса
"Лестер" ведет переговоры с "Монако" о приобретении полузащитника Юри Тилеманса стоимостью более 20 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, "лисы" достаточно давно следят за 21-летним игроком сборной Бельгии, который открыт к идее перебраться в Премьер-Лигу, где выступают многие его соотечественники.
Изначально "Лестер" не планировал никакой активности в январе, однако отъезд Висенте Иборры в "Вильярреал", желание Адриена Силвы уйти, травмы Мэтти Джеймса и упадок формы Уилфрида Ндиди с Нампалисом Менди заставил "лис" активизироваться на трансферном рынке.
Тилеманс выступает за "Монако" с лета 2017, сыграв 65 матчей за клуб Лиги 1. Футболку бельгийской сборной Юри надевал 19 раз, включая четырежды на Чемпионате Мира в России.
28.01.2019 13:00
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он самый слабый полузащ в лиге франции, зачем он лестеру? таблицу гляньте сначала где монако
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