Экс-глава академии "Арсенала" советует молодежи держаться подальше от клуба

Бывший глава академии "Арсенала" Андриес Йонкер посоветовал молодым игрокам не переходить к "канонирам".

Йонкер курировал работу юношеских команд "Арсенала" на протяжении двух с половиной лет, затем уступив свой пост Перу Мертезакеру. За это время Андриес убедился, что лондонский клуб — не лучшее место для талантливой молодежи.



"Когда я был в "Арсенале", главный тренер Арсен Венгер мог вызвать несколько юниоров на пару матчей в Кубке Лиги. Но когда "Арсеналу" предстояло сыграть в Премьер-Лиге пару дней спустя, этих парней никогда не оказывалось в заявке. И в следующие 50 матчей Венгер тоже никогда не выберет их".



"Поэтому у меня есть серьезные сомнения, является ли переезд в Англию правильным шагом для молодых талантов в данный момент. Я бы посоветовал им не делать этого, а сперва сыграть 100 матчей на профессиональном уровне на континенте".



Возьмите, к примеру, Дониэлла Малена, который считался большим талантом в "Арсенале". Он ушел, когда со временем осознал, что окажется на "ничьей земле", как я это называю".



"Молодые игроки в Англии, обладая огромным талантом, играют лишь за команды U-18. А когда они добиваются прогресса, их лишь переводят в команду U-23".



"Именно поэтому Джейдон Санчо ушел из "Манчестер Сити" в дортмундскую "Боруссию" — где выступает сенсационно. Рис Нелсон из "Арсенала" пошел тем же путем. Он получает достаточно шансов и минут в "Хоффенхайме", — сообщил Йонкер Daily Mirror.