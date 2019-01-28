Гвардиола хочет, чтобы "Сити" подражал "Ювентусу", "Баварии" и "Барселоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал три клуба, чей успех "горожане" должны постараться повторить.

Имея всего четыре очка отставания от "Ливерпуля", "Сити" пытается стать первой за 10 последних лет командой, сумевшей защитить титул Премьер-Лиги. Кроме того, "горожане" уже добрались до финала Кубка Лиги и продолжают борьбу в Кубке Англии с Лигой Чемпионов.



Однако Гвардиола призывает свою команду равняться на "Ювентус", "Баварию" и "Барселону", которые не просто научились защищать чемпионское звание, а выигрывают свои лиги год за годом.



"Каковы лучшие клубы последнего десятилетия? "Ювентус", "Бавария", "Барселона". Это три лучшие команды в Европе за последние 10 лет. Почему? Потому что они каждый сезон выигрывают лигу, каждый сезон выигрывают кубки, они каждый сезон сражаются за трофеи. Не имеет значения, как они выступили прежде. Они берут и идут за трофеями снова и снова. Это самое сложное, потому что выиграть один финал, два финала, один титул, два титула всегда можно".



"Однако быть стабильными каждые три дня на протяжении 11 месяцев, на протяжении 10 лет — вот что я уважаю и чем восхищаюсь больше всего. Это будет моей мечтой в этом клубе, пока я здесь работаю. Мы стремимся к этому вместе, в каждом матче и каждом соревновании, и пока у нас получается".



"Иногда тебе везет, иногда — нет, но важнее всего соответствовать этому уровню, и я хочу этого добиться. Поэтому мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге и будем делать это до конца, мы второй год подряд в финале Кубка Лиги, и я снимаю шляпу перед своими игроками. Также мы готовимся к "Шальке-04". Подражая этим трем командам, что я назвал, ты становишься лучше как команда и как клуб", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.