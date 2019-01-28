Дзола: "Мы хотим, чтобы Хадсон-Одои остался"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола заявил, что его клуб хочет сохранить Каллума Хадсон-Одои и возлагает большие надежды на юного нападающего.

Накануне вечером 18-летний Хадсон-Одои появился в стартовом составе "синих" и забил гол, благодаря которому лондонцы одержали победу 3:0 над "Шеффилд Уэнсдей" и вышли в 5-й раунд Кубка Англии.



Наставник "Челси" Маурицио Сарри выпустил Хадсона-Одои, несмотря на то, что днем ранее Каллум подал прошение о трансфере. Дзола надеется, что юниор сможет оценить этот жест.



"Как и болельщики, мы тоже хотим, чтобы он остался. Мы тоже подпевали их песне про Каллума".



"У него есть контракт. Мы убеждены, что он может выступать за эту команду. Не думаю, что в Европе найдется много 18-летних игроков, которые имеют столько практики в большой команде, как он".



Взгляните на "Ювентус" и все остальные большие команды, там нет такого количества 18-летних игроков, как у нас. Это показывает, что мы верим в него и убеждены, что он может стать важным игроком для нас, но давайте посмотрим, что произойдет".



"Мы делаем все от нас возможное. Наша точка зрения такова, что здесь рядом с ним много сильных игроков, но мы все равно находим возможность давать ему практику".



"Разве было похоже, что он не хочет играть? Вчера на тренировке он тоже забил великолепный гол", — цитирует Дзолу Sky Sports.