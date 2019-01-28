Дзола: "Мы хотим, чтобы Хадсон-Одои остался"

Каллум Хадсон-Одои Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола заявил, что его клуб хочет сохранить Каллума Хадсон-Одои и возлагает большие надежды на юного нападающего.

Накануне вечером 18-летний Хадсон-Одои появился в стартовом составе "синих" и забил гол, благодаря которому лондонцы одержали победу 3:0 над "Шеффилд Уэнсдей" и вышли в 5-й раунд Кубка Англии.

Наставник "Челси" Маурицио Сарри выпустил Хадсона-Одои, несмотря на то, что днем ранее Каллум подал прошение о трансфере. Дзола надеется, что юниор сможет оценить этот жест.

"Как и болельщики, мы тоже хотим, чтобы он остался. Мы тоже подпевали их песне про Каллума".

"У него есть контракт. Мы убеждены, что он может выступать за эту команду. Не думаю, что в Европе найдется много 18-летних игроков, которые имеют столько практики в большой команде, как он".

Взгляните на "Ювентус" и все остальные большие команды, там нет такого количества 18-летних игроков, как у нас. Это показывает, что мы верим в него и убеждены, что он может стать важным игроком для нас, но давайте посмотрим, что произойдет".

"Мы делаем все от нас возможное. Наша точка зрения такова, что здесь рядом с ним много сильных игроков, но мы все равно находим возможность давать ему практику".

"Разве было похоже, что он не хочет играть? Вчера на тренировке он тоже забил великолепный гол", — цитирует Дзолу Sky Sports.


Метки Дзола, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 28.01.2019 10:07 # pistolero-lfc
    заебали Обои.
    Обои АУТ

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  2. ben-arfa 28.01.2019 10:03 # ben-arfa
    Чувачку и правда лучше остаться. На крайняк - уйти в аренду.

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