Миньоле назвал главное отличие нынешнего "Ливерпуля" относительно сезона 2013/14
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле назвал главное отличие "красных" от той команды, которая сражалась за титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.
Как и в нынешнем сезоне, пять лет назад "Ливерпуль" имел прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.
Однако тогда "Ливерпуль" дрогнул на финише и пропустил вперед "Манчестер Сити". Миньоле, который был первым номером той команды, считает, что сейчас у "красных" гораздо более высокий запас прочности.
"Так много всего изменилось за эти пять лет. С того времени, когда мы предыдущий раз реально сражались за титул, остались, наверное, лишь Хендо (Джордан Хендерсон), Стадж (Даниэль Старридж) и я сам".
"В то время многое зависело от Луиса Суареса и Стаджа, которые забивали львиную долю голов команды. У нас была действительно хорошая команда в сезоне 2013/14, но после одной-двух травм нам пришлось тяжело".
"Сейчас у нас гораздо более глубокий состав, и это означает, мы можем справляться с травмами. Это, пожалуй, главное отличие относительно того сезона".
"Если соперник нам никак не поддается, на скамейке всегда есть кто-то, с помощью кого мы можем вскрыть игру. В этом отношении мы гораздо лучше подготовлены, чем тогда".
"Да и в целом, это наиболее классный состав, в котором я когда-либо был. Когда мы играем 11 на 11 на тренировке, это как матч топ-уровня в Премьер-Лиге".
"Это не так, что 11 игроков первой команды играют против 11 резервистов — это две равноценные команды Премьер-Лиги противостоят друг другу на тренировке. Мы обладаем высочайшим мастерством", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.
28.01.2019 09:00
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Он хотел донести до всех что считает себя топ игроком. Читайте между строк
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первая причина - это ты
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Главное отличие что поскользнуться некому пока. Ну ниче Алиссон еще напривозит
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Наконец-то Миньоле проводит классный сезон в Ливерпуле.
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Походу у Миньоле и рот дырявый.
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То, что тренер не физрук?
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