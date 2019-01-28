Миньоле назвал главное отличие нынешнего "Ливерпуля" относительно сезона 2013/14

Симон Миньоле Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле назвал главное отличие "красных" от той команды, которая сражалась за титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.

Как и в нынешнем сезоне, пять лет назад "Ливерпуль" имел прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.

Однако тогда "Ливерпуль" дрогнул на финише и пропустил вперед "Манчестер Сити". Миньоле, который был первым номером той команды, считает, что сейчас у "красных" гораздо более высокий запас прочности.

"Так много всего изменилось за эти пять лет. С того времени, когда мы предыдущий раз реально сражались за титул, остались, наверное, лишь Хендо (Джордан Хендерсон), Стадж (Даниэль Старридж) и я сам".

"В то время многое зависело от Луиса Суареса и Стаджа, которые забивали львиную долю голов команды. У нас была действительно хорошая команда в сезоне 2013/14, но после одной-двух травм нам пришлось тяжело".

"Сейчас у нас гораздо более глубокий состав, и это означает, мы можем справляться с травмами. Это, пожалуй, главное отличие относительно того сезона".

"Если соперник нам никак не поддается, на скамейке всегда есть кто-то, с помощью кого мы можем вскрыть игру. В этом отношении мы гораздо лучше подготовлены, чем тогда".

"Да и в целом, это наиболее классный состав, в котором я когда-либо был. Когда мы играем 11 на 11 на тренировке, это как матч топ-уровня в Премьер-Лиге".

"Это не так, что 11 игроков первой команды играют против 11 резервистов — это две равноценные команды Премьер-Лиги противостоят друг другу на тренировке. Мы обладаем высочайшим мастерством", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 28.01.2019 09:35 # tigerpool
    Клопп > Брендан

    Алиссон > Минолье
    Ван Дейк/Гомес/Ловрен/Матип > Шкртел/Аггер/Коло Туре/Сако
    ТАА = Глен Джонсон
    Робертсон, Морено > Али Сиссоко, Фланеган
    Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири, АОЧ = Джеррард, Коутиньо, Хендо, Лукас, Аллен, Стерлинг
    Фирмино, Мане, Салах = Суарес, Старридж

    Пс
    Ориги, Старридж > Мозес, Аспас

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  2. gidro-met 28.01.2019 09:19 # gidro-met
    Он хотел донести до всех что считает себя топ игроком. Читайте между строк

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  3. alexomck 28.01.2019 09:17 # alexomck
    первая причина - это ты

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  4. carrick-16 28.01.2019 09:09 # carrick-16
    Главное отличие что поскользнуться некому пока. Ну ниче Алиссон еще напривозит

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  5. pistolero-lfc 28.01.2019 09:07 # pistolero-lfc
    Наконец-то Миньоле проводит классный сезон в Ливерпуле.

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  6. papka-legend 28.01.2019 09:03 # papka-legend
    Походу у Миньоле и рот дырявый.

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  7. xin 28.01.2019 09:02 # xin
    То, что тренер не физрук?

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