Миньоле назвал главное отличие нынешнего "Ливерпуля" относительно сезона 2013/14

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле назвал главное отличие "красных" от той команды, которая сражалась за титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.

Как и в нынешнем сезоне, пять лет назад "Ливерпуль" имел прекрасные шансы завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.



Однако тогда "Ливерпуль" дрогнул на финише и пропустил вперед "Манчестер Сити". Миньоле, который был первым номером той команды, считает, что сейчас у "красных" гораздо более высокий запас прочности.



"Так много всего изменилось за эти пять лет. С того времени, когда мы предыдущий раз реально сражались за титул, остались, наверное, лишь Хендо (Джордан Хендерсон), Стадж (Даниэль Старридж) и я сам".



"В то время многое зависело от Луиса Суареса и Стаджа, которые забивали львиную долю голов команды. У нас была действительно хорошая команда в сезоне 2013/14, но после одной-двух травм нам пришлось тяжело".



"Сейчас у нас гораздо более глубокий состав, и это означает, мы можем справляться с травмами. Это, пожалуй, главное отличие относительно того сезона".



"Если соперник нам никак не поддается, на скамейке всегда есть кто-то, с помощью кого мы можем вскрыть игру. В этом отношении мы гораздо лучше подготовлены, чем тогда".



"Да и в целом, это наиболее классный состав, в котором я когда-либо был. Когда мы играем 11 на 11 на тренировке, это как матч топ-уровня в Премьер-Лиге".



"Это не так, что 11 игроков первой команды играют против 11 резервистов — это две равноценные команды Премьер-Лиги противостоят друг другу на тренировке. Мы обладаем высочайшим мастерством", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.