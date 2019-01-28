Давид Луис останется в "Челси" на следующий сезон

Защитник "Челси" Давид Луис близок к продлению своего контракта с лондонским клубом на следующий сезон.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава, целиком сыграв 22 из 23 матчей команды в этом сезоне Премьер-Лиги.



Действующее соглашение Давида истекает в конце этого сезона, а это означает, что экс-защитник "Бенфики" и ПСЖ уже сейчас может вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Однако Goal Brazil стало известно, что 31-летний бразилец общается только с одним клубом — "Челси". Несмотря на слухи об интересе "Наполи" и "Монако", Луис собирается остаться на "Стэмфорд Бридж".



Утверждается, что Луис уже согласовал условия продления своего контракта на 12 месяцев и надеется вскоре заключить сделку.