Давид Луис останется в "Челси" на следующий сезон

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис близок к продлению своего контракта с лондонским клубом на следующий сезон.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава, целиком сыграв 22 из 23 матчей команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Действующее соглашение Давида истекает в конце этого сезона, а это означает, что экс-защитник "Бенфики" и ПСЖ уже сейчас может вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

Однако Goal Brazil стало известно, что 31-летний бразилец общается только с одним клубом — "Челси". Несмотря на слухи об интересе "Наполи" и "Монако", Луис собирается остаться на "Стэмфорд Бридж".

Утверждается, что Луис уже согласовал условия продления своего контракта на 12 месяцев и надеется вскоре заключить сделку.


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 737

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blueswin 28.01.2019 08:56 # blueswin
    Просто понимать надо, что Кристенсена всё же надо наигрывать в основу чаще и больше. Луизу в следующем сезоне не 30 будет, а Кристенсен так же дальше сидя на лавке превратится в овоща.

    (ответить)

  2. papka-legend 28.01.2019 08:56 # papka-legend
    сука, реально клуб пенсионеров

    (ответить)

  3. g3ndalf 28.01.2019 08:03 # g3ndalf
    Кто там после саррибола придет? Лампард? Все равно усадит привоза в глухой запас

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: