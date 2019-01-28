Гари Кэхилл может перейти в "Кристал Пэлас"
Капитан "Челси" Гари Кэхилл может перебраться в "Кристал Пэлас" до закрытия зимнего трансферного окна.
Ранее в январе главный тренер "синих" Маурицио Сарри дал ясно понять, что не будет препятствовать уходу Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился единственным появлением на замену.
До недавних пор претендентом номер один на 33-летнего защитника считался "Фулхэм", однако Кэхиллу не удалось договориться с аутсайдером Премьер-Лиги относительно длительности контракта.
Теперь, утверждает The Sun, Гари может найти пристанище в другом лондонском клубе. "Пэлас" готов позвать Кэхилла на место 31-летнего Скотта Данна, которого сватают как раз в "Фулхэм".
Добавим, среди прочих претендентов на Кэхилла называются "Арсенал", "Вест Хэм" и "Борнмут". В запасе у Гари есть только четыре дня, чтобы определиться с новым клубом, если он не хочет провести и вторую половину сезона на лавке.
28.01.2019 07:00
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