ПСЖ сделал предложение о покупке Идриссы Гейе

ПСЖ сделал предложение в размере 21.5 миллиона фунтов о покупке полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе.

По информации Sky Sports, на это предложение, скорее всего, последует отказ. Мерсисайдский клуб совершенно не заинтересован в расставании с ключевым игроком, особенно за четыре дня до закрытия трансферного окна.



Вместе с тем сам 29-летний сенегалец хотел бы перебраться к чемпионам французской Лиги 1 и может вернуться к этой идее по окончании сезона, когда у "ирисок" будет больше времени на поиск ему замены.



Добавим, что Гейе выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Астон Виллы" за 7.6 млн. фунтов два с половиной года назад. В этом сезоне Премьер-Лиги Идрисса сыграл 20 матчей.