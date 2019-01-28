Хадсон-Одои "не знает", останется ли в "Челси"
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои предпочел уклониться от ответа на вопрос о своем будущем.
Накануне воскресного матча "синих" в Кубке Англии против "Шеффилд Уэнсдей" стало известно, что Хадсон-Одои подал прошение о трансфере, отреагировав таким образом на очередное предложение "Баварии" о его покупке.
Появившись с первых минут на кубковый матч и забив один из трех голов "Челси", в общении с прессой 18-летний Хадсон-Одои сделал вид, что не в курсе происходящего.
"Последний ли это мой матч за "Челси"? Я не знаю. Я не могу сказать. Я просто упорно работаю, и никогда не знаешь, что может произойти", — сообщил Хадсон-Одои BBC.
Добавим, что у "Баварии" есть время до вечера четверга, чтобы все-таки убедить "синих" отпустить своего воспитанника.
28.01.2019 00:05
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Ты кто такой? давай, до свидания
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всеми силами удержать этот Бриллиант!!!!!!
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