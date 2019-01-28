Хадсон-Одои "не знает", останется ли в "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои предпочел уклониться от ответа на вопрос о своем будущем.

Накануне воскресного матча "синих" в Кубке Англии против "Шеффилд Уэнсдей" стало известно, что Хадсон-Одои подал прошение о трансфере, отреагировав таким образом на очередное предложение "Баварии" о его покупке.

Появившись с первых минут на кубковый матч и забив один из трех голов "Челси", в общении с прессой 18-летний Хадсон-Одои сделал вид, что не в курсе происходящего.

"Последний ли это мой матч за "Челси"? Я не знаю. Я не могу сказать. Я просто упорно работаю, и никогда не знаешь, что может произойти", — сообщил Хадсон-Одои BBC.

Добавим, что у "Баварии" есть время до вечера четверга, чтобы все-таки убедить "синих" отпустить своего воспитанника.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 00:05

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  1. dallaslp 28.01.2019 01:11 # dallaslp
    Ты кто такой? давай, до свидания

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  2. bezviz 28.01.2019 00:09 # bezviz
    всеми силами удержать этот Бриллиант!!!!!!

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