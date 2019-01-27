"Челси" разгромил "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии
"Челси" уверенно вышел в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив дома представителя Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0.
Первые 20 минут команды лишь присматривались друг к другу, а затем случилось неожиданное. Полузащитник "синих" Итан Ампаду, как показалось, сбил соперника в штрафной с нарушением правил, однако после консультации с помощниками в видеостудии рефери Андре Марринер отменил свое первоначальное решение о пенальти.
А уже на 24-й минуте Марринер поставил 11-метровый в противоположные ворота, зафиксировав фол на Сесаре Аспиликуэте. Виллиан с точки открыл счет — 1:0.
В остатке тайма "Челси" больше ничего не создал, несмотря на более чем четырехкратное преимущество по владению мячом. Гонсало Игуаин моментов себя проявить не имел.
Во втором тайме "Шеффилд Уэнсдей" продолжил играть без мяча и в итоге пропустил. На 64-й минуте Каллум Хадсон-Одои продемонстрировал великолепную технику, приняв в штрафной заброс из глубины поля, финтом убрав защитника и пробив через руки голкипера — 2:0.
Точку в матче на 83-й минуте поставил Виллиан, пробив с линии штрафной после скидки вышедшего на замену Оливье Жиру — 3:0.
"Шеффилд Уэнсдей" весь матч был вынужден играть без мяча, но кто знает, как бы все закончилось, если бы не система VAR, из-за которой гости недосчитались уже назначенного пенальти. А так "Челси" уверенно победил и теперь дожидается назначенной на понедельник жеребьевки 5-го раунда.
"Челси" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)
Голы: Виллиан 26 (пен), 83, Хадсон-Одои 64.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ампаду (Лофтус-Чик 65), Баркли (Жоржиньо 84), Ковачич, Виллиан, Игуаин (Жиру 82), Хадсон-Одои.
"Шеффилд Уэнсдей": Вествуд, Палмер, Фокс, Пелупесси (Форестьери 69), Флетчер (Жоау 76), Баннан, Торнили, Лис, Рич, Бойд (Нухиу 75), Хатчинсон.
Предупреждение: Фокс.
27.01.2019 22:55
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Впервые за 100 лет у Челси появился топарик из молодёжки, а они его за бесценок в Баварию бросают. Короли трансферного рынка, чё
Купили Морату за 80, через год отпустили за 35
Как говорил Ходжа Насреддин " останусь я в выигрыше или нет - не важно, главное - движение".
Вот и Челси так бездарно 1.3 лярда слили на рынке.
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Неймар не сыграет с МЮ.
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Надеюсь, олонсу сегодня выпустили на поле в качестве игрока дубля
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Смотря на барклая не оставляет ощущение что его высекли из полена как буратино.
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эх, все реже скромные клубы стали выбивать топов из кубков. даже резервный состав топов на голову превосходит середнячков
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покупают шлак за дорого, свои таланты маринуют или толкают по арендам, типикал Челси.
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Одои и Виллиан создавали всю остроту, еще немного Ковачич и Аспи, а вот Ампаду дно по этому матчу....
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кто скажет где скачать лучшие финалы Манчестер Сити в ЛЧ? Не могу найти. Гугл выдает 404
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Прощальный матч Одои.
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Все ТОПЫ вторыми составами проходят дальше, лишь портовое безтрофейное недоразумение как обычно выкинули из турнира.
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В кои то веки VAR норм отработал, а то я уж было начал думать, что английские рефери его умышленно сливают. Но, как оказалось, могут. В любом случае за VAR - будущее, надо к нему привыкать.
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Бля, лофтус на голову сильнее барклея. Надеюсь, на поле из этих двоих намного чаще будет первый выходить
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Че пенсы, опять фэйл с напом?
Матч не смотрел опишите одним предложением.
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