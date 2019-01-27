"Челси" разгромил "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии

Каллум Хадсон-Одои "Челси" уверенно вышел в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив дома представителя Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0.

Первые 20 минут команды лишь присматривались друг к другу, а затем случилось неожиданное. Полузащитник "синих" Итан Ампаду, как показалось, сбил соперника в штрафной с нарушением правил, однако после консультации с помощниками в видеостудии рефери Андре Марринер отменил свое первоначальное решение о пенальти.

А уже на 24-й минуте Марринер поставил 11-метровый в противоположные ворота, зафиксировав фол на Сесаре Аспиликуэте. Виллиан с точки открыл счет — 1:0.

В остатке тайма "Челси" больше ничего не создал, несмотря на более чем четырехкратное преимущество по владению мячом. Гонсало Игуаин моментов себя проявить не имел.

Во втором тайме "Шеффилд Уэнсдей" продолжил играть без мяча и в итоге пропустил. На 64-й минуте Каллум Хадсон-Одои продемонстрировал великолепную технику, приняв в штрафной заброс из глубины поля, финтом убрав защитника и пробив через руки голкипера — 2:0.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Виллиан, пробив с линии штрафной после скидки вышедшего на замену Оливье Жиру — 3:0.

"Шеффилд Уэнсдей" весь матч был вынужден играть без мяча, но кто знает, как бы все закончилось, если бы не система VAR, из-за которой гости недосчитались уже назначенного пенальти. А так "Челси" уверенно победил и теперь дожидается назначенной на понедельник жеребьевки 5-го раунда.

"Челси" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)

Голы: Виллиан 26 (пен), 83, Хадсон-Одои 64.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ампаду (Лофтус-Чик 65), Баркли (Жоржиньо 84), Ковачич, Виллиан, Игуаин (Жиру 82), Хадсон-Одои.

"Шеффилд Уэнсдей": Вествуд, Палмер, Фокс, Пелупесси (Форестьери 69), Флетчер (Жоау 76), Баннан, Торнили, Лис, Рич, Бойд (Нухиу 75), Хатчинсон.

Предупреждение: Фокс.


Метки Кубок Англии, обзор матча, Челси, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1679

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 27.01.2019 23:19 # ian
    Впервые за 100 лет у Челси появился топарик из молодёжки, а они его за бесценок в Баварию бросают. Короли трансферного рынка, чё
    Купили Морату за 80, через год отпустили за 35
    Как говорил Ходжа Насреддин " останусь я в выигрыше или нет - не важно, главное - движение".
    Вот и Челси так бездарно 1.3 лярда слили на рынке.

    (ответить)

  2. diablo182 27.01.2019 23:19 # diablo182
    Неймар не сыграет с МЮ.

    (ответить)

  3. don-antonio 27.01.2019 23:10 # don-antonio
    Надеюсь, олонсу сегодня выпустили на поле в качестве игрока дубля

    (ответить)

  4. mata05 27.01.2019 23:08 # mata05
    Смотря на барклая не оставляет ощущение что его высекли из полена как буратино.

    (ответить)

  5. wolfsmensch 27.01.2019 23:06 # wolfsmensch
    эх, все реже скромные клубы стали выбивать топов из кубков. даже резервный состав топов на голову превосходит середнячков

    (ответить)

  6. alexomck 27.01.2019 23:05 # alexomck
    покупают шлак за дорого, свои таланты маринуют или толкают по арендам, типикал Челси.

    (ответить)

  7. bezviz 27.01.2019 23:02 # bezviz
    Одои и Виллиан создавали всю остроту, еще немного Ковачич и Аспи, а вот Ампаду дно по этому матчу....

    (ответить)

  8. dallaslp 27.01.2019 23:01 # dallaslp
    кто скажет где скачать лучшие финалы Манчестер Сити в ЛЧ? Не могу найти. Гугл выдает 404

    (ответить)

  9. brown-ale 27.01.2019 23:00 # brown-ale
    Прощальный матч Одои.

    (ответить)

  10. jesus33 27.01.2019 22:58 # jesus33
    Все ТОПЫ вторыми составами проходят дальше, лишь портовое безтрофейное недоразумение как обычно выкинули из турнира.

    (ответить)

  11. lampard78 27.01.2019 22:58 # lampard78
    В кои то веки VAR норм отработал, а то я уж было начал думать, что английские рефери его умышленно сливают. Но, как оказалось, могут. В любом случае за VAR - будущее, надо к нему привыкать.

    (ответить)

  12. don-antonio 27.01.2019 22:58 # don-antonio
    Бля, лофтус на голову сильнее барклея. Надеюсь, на поле из этих двоих намного чаще будет первый выходить

    (ответить)

  13. cristean2 27.01.2019 22:55 # cristean2
    Че пенсы, опять фэйл с напом?

    Матч не смотрел опишите одним предложением.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: