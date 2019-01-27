"Челси" разгромил "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии

"Челси" уверенно вышел в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив дома представителя Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0.

Первые 20 минут команды лишь присматривались друг к другу, а затем случилось неожиданное. Полузащитник "синих" Итан Ампаду, как показалось, сбил соперника в штрафной с нарушением правил, однако после консультации с помощниками в видеостудии рефери Андре Марринер отменил свое первоначальное решение о пенальти.



А уже на 24-й минуте Марринер поставил 11-метровый в противоположные ворота, зафиксировав фол на Сесаре Аспиликуэте. Виллиан с точки открыл счет — 1:0.



В остатке тайма "Челси" больше ничего не создал, несмотря на более чем четырехкратное преимущество по владению мячом. Гонсало Игуаин моментов себя проявить не имел.



Во втором тайме "Шеффилд Уэнсдей" продолжил играть без мяча и в итоге пропустил. На 64-й минуте Каллум Хадсон-Одои продемонстрировал великолепную технику, приняв в штрафной заброс из глубины поля, финтом убрав защитника и пробив через руки голкипера — 2:0.



Точку в матче на 83-й минуте поставил Виллиан, пробив с линии штрафной после скидки вышедшего на замену Оливье Жиру — 3:0.



"Шеффилд Уэнсдей" весь матч был вынужден играть без мяча, но кто знает, как бы все закончилось, если бы не система VAR, из-за которой гости недосчитались уже назначенного пенальти. А так "Челси" уверенно победил и теперь дожидается назначенной на понедельник жеребьевки 5-го раунда.



"Челси" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)



Голы: Виллиан 26 (пен), 83, Хадсон-Одои 64.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ампаду (Лофтус-Чик 65), Баркли (Жоржиньо 84), Ковачич, Виллиан, Игуаин (Жиру 82), Хадсон-Одои.



"Шеффилд Уэнсдей": Вествуд, Палмер, Фокс, Пелупесси (Форестьери 69), Флетчер (Жоау 76), Баннан, Торнили, Лис, Рич, Бойд (Нухиу 75), Хатчинсон.



Предупреждение: Фокс.