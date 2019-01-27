Лукаку отказался сравнивать Сульшера и Моуриньо
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отказался сравнивать тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера с уволенным в декабре Жозе Моуриньо.
Пока что Лукаку, в 2017 году обошедшийся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов, видится одной из главных жертв смены режима на "Олд Траффорд".
При Сульшере 25-летний бельгиец уже отметился несколькими голами и результативными передачами, но из-за отличной формы конкурентов не имеет твердого места в стартовом составе.
Партнеры Лукаку охотно рассуждают о том, как сильно изменилась атмосфера и игра в "Юнайтед" после увольнения Моуриньо, однако Ромелу делать этого не собирается.
"Я не собираюсь сравнивать двух тренеров. Я убежден, что Моуриньо многое сделал для этого клуба. Он выигрывал трофеи здесь, поэтому я очень его уважаю. Он тот тренер, который купил меня".
"Сульшер пока только начинает свою историю здесь. Надеюсь, все сложится хорошо. Я лишь надеюсь, что мы финишируем в топ-4 и выиграем какой-нибудь трофей", — сообщил Лукаку Eleven Sports.
27.01.2019 22:00
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Последние комментарии:
"Сульшер пока только начинает свою историю здесь."
Этот уголек даже не понял, кто его тренирует)))
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Его уровень - лавка МЮ
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Ало.
Он забил три гола и сделал два ассиста при Сольскяере.
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Значит все кто сравнивают Оле и Чмоура его не уважают . Да и за что уважать Чмоура . Гандон он самовдюленный Автобусник.
А лукаку кстати забивал уже при Оле
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Оле уничтожает Чмаура результатами, все победы. Так держать!
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