Лукаку отказался сравнивать Сульшера и Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отказался сравнивать тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера с уволенным в декабре Жозе Моуриньо.

Пока что Лукаку, в 2017 году обошедшийся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов, видится одной из главных жертв смены режима на "Олд Траффорд".



При Сульшере 25-летний бельгиец уже отметился несколькими голами и результативными передачами, но из-за отличной формы конкурентов не имеет твердого места в стартовом составе.



Партнеры Лукаку охотно рассуждают о том, как сильно изменилась атмосфера и игра в "Юнайтед" после увольнения Моуриньо, однако Ромелу делать этого не собирается.



"Я не собираюсь сравнивать двух тренеров. Я убежден, что Моуриньо многое сделал для этого клуба. Он выигрывал трофеи здесь, поэтому я очень его уважаю. Он тот тренер, который купил меня".



"Сульшер пока только начинает свою историю здесь. Надеюсь, все сложится хорошо. Я лишь надеюсь, что мы финишируем в топ-4 и выиграем какой-нибудь трофей", — сообщил Лукаку Eleven Sports.