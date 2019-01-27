"Тоттенхэм" покинул Кубок Англии, проиграв "Пэлас"

Вылетев в минувший четверг из Кубка Лиги, спустя три дня "Тоттенхэм" завершил выступление и в Кубке Англии, капитулировав в гостях у "Кристал Пэлас" — 2:0.

Счет в матче на "Селхерст Парк" был открыт уже на девятой минуте, когда нападающий хозяев Коннор Уикхэм коленом добил мяч в ворота после удара с близкого расстояния Джеффри Шлюппа и сейва Пауло Гассаниги — 1:0.



Счет обязывал "шпор" ходить вперед, но их попытки атаковать выглядели неубедительно. Более того, на 33-й минуте юный защитник гостей Кайл Уолкер-Питерс устроил "привоз", явно сыграв рукой в своей штрафной. Андрос Таунсенд уверенно реализовал пенальти — 2:0.



Почти сразу же Таунсенд мог оформить дубль, но его удар из убойной позиции пришелся прямо в Гассанигу.



"Тоттенхэм" заметно оживился в концовке тайма. Сперва Жорж-Кевин Нкуду в стиле Таунсенда загубил прекрасный момент, а затем Киран Триппьер не сумел реализовать заработанный Хуаном Фойтом пенальти, пробив мимо.



Во втором тайме "шпоры" доминировали в игре и нанесли уйму ударов, однако Фернандо Льоренте как наконечник атак был очень плох, а мяч упорно не шел в сетку. Гостям не удалось отыграть даже один гол.



"Тоттенхэм" проиграл и проиграл заслуженно. Это поражение означает, что бестрофейная серия "шпор" продлится еще на один сезон, если не случится какого-то чуда.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" — 2:0 (2:0)



Голы: Уикхэм 9, Таунсенд 34 (пен)



"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, Келли, Данн, Ван Анхольт, Майер (Миливоевич 79), Куяте, Шлюпп, Таунсенд (Айю 88), Заха, Уикхэм (Бентеке 70).



"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Санчес, Фойт, Вертонген (Ламела 45), Уолкер-Питерс, Дайер (Ваньяьма 63), Скипп, Нкуду, Моура (Стерлинг 81), Льоренте.



Предупреждения: Бентеке, Заха — Фойт, Санчес.