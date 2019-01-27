"Тоттенхэм" покинул Кубок Англии, проиграв "Пэлас"
Вылетев в минувший четверг из Кубка Лиги, спустя три дня "Тоттенхэм" завершил выступление и в Кубке Англии, капитулировав в гостях у "Кристал Пэлас" — 2:0.
Счет в матче на "Селхерст Парк" был открыт уже на девятой минуте, когда нападающий хозяев Коннор Уикхэм коленом добил мяч в ворота после удара с близкого расстояния Джеффри Шлюппа и сейва Пауло Гассаниги — 1:0.
Счет обязывал "шпор" ходить вперед, но их попытки атаковать выглядели неубедительно. Более того, на 33-й минуте юный защитник гостей Кайл Уолкер-Питерс устроил "привоз", явно сыграв рукой в своей штрафной. Андрос Таунсенд уверенно реализовал пенальти — 2:0.
Почти сразу же Таунсенд мог оформить дубль, но его удар из убойной позиции пришелся прямо в Гассанигу.
"Тоттенхэм" заметно оживился в концовке тайма. Сперва Жорж-Кевин Нкуду в стиле Таунсенда загубил прекрасный момент, а затем Киран Триппьер не сумел реализовать заработанный Хуаном Фойтом пенальти, пробив мимо.
Во втором тайме "шпоры" доминировали в игре и нанесли уйму ударов, однако Фернандо Льоренте как наконечник атак был очень плох, а мяч упорно не шел в сетку. Гостям не удалось отыграть даже один гол.
"Тоттенхэм" проиграл и проиграл заслуженно. Это поражение означает, что бестрофейная серия "шпор" продлится еще на один сезон, если не случится какого-то чуда.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" — 2:0 (2:0)
Голы: Уикхэм 9, Таунсенд 34 (пен)
"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, Келли, Данн, Ван Анхольт, Майер (Миливоевич 79), Куяте, Шлюпп, Таунсенд (Айю 88), Заха, Уикхэм (Бентеке 70).
"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Санчес, Фойт, Вертонген (Ламела 45), Уолкер-Питерс, Дайер (Ваньяьма 63), Скипп, Нкуду, Моура (Стерлинг 81), Льоренте.
Предупреждения: Бентеке, Заха — Фойт, Санчес.
27.01.2019 20:55
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Последние комментарии:
весь следующий сезон походу пройдет под эгидой VAR. Видимо лишат местных успешных бизнесменов и менеджеров многих тем для баттхерта.
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Странно что колбаса горит с пенки...очень странно!
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Завтра рынки не работают - ждите много орменов на фапле.
Народная примета про монобровых.
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вот если бы не ВАР то Челси бы проигрывал 0-1 и нам бы не поставили ту пенку))
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чо жирному не дали пробить?
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Нда, ссаная пенка так-то, нах назначать такое...
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Сука, ору с членче))))) ахахахахахахахахах))
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а тут уже железный
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ВАР сработал в кои-то веки, воу-воу палехче
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Ясно опять Ромка занес...можно расходиться
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О боги, колхозники научились камерами пользоваться, в кои-то годы
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еееее ВАР))
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ну это было очевидно
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Чистую пенку отменили
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какие же бородатые даги тупорылые пздц)) не случайно 90 процентов из них работают у нас тут таксистами, остальные охранники в тц))
двух слов на русском подряд связать не могут, ээээээ бээээ через слово))
и такого рода твари пытаются тут затроллить МЕНЯ)) ахахах сук
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VAR нет в КА?
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какое пенальти, ахпхахах.
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Хач,(чуркобес) ормян, называет кого то чуркой. Теперь я видел всё)
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ловрен просто создан для арсенала
Не было б проблем со скамейкой, можно было б отдать его гг
поржать. Хотя б с того, что этот убогий >любого заща гунеров
А по факту, жалко пушкарей. Ебучее руководство тянут прибыль и это уже не клуб, а бизнес проект
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Обои в старте, у Конте он уже смски бы читал, вот Сарри мягкий
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