"Тоттенхэм" покинул Кубок Англии, проиграв "Пэлас"

Киран Триппьер Вылетев в минувший четверг из Кубка Лиги, спустя три дня "Тоттенхэм" завершил выступление и в Кубке Англии, капитулировав в гостях у "Кристал Пэлас" — 2:0.

Счет в матче на "Селхерст Парк" был открыт уже на девятой минуте, когда нападающий хозяев Коннор Уикхэм коленом добил мяч в ворота после удара с близкого расстояния Джеффри Шлюппа и сейва Пауло Гассаниги — 1:0.

Счет обязывал "шпор" ходить вперед, но их попытки атаковать выглядели неубедительно. Более того, на 33-й минуте юный защитник гостей Кайл Уолкер-Питерс устроил "привоз", явно сыграв рукой в своей штрафной. Андрос Таунсенд уверенно реализовал пенальти — 2:0.

Почти сразу же Таунсенд мог оформить дубль, но его удар из убойной позиции пришелся прямо в Гассанигу.

"Тоттенхэм" заметно оживился в концовке тайма. Сперва Жорж-Кевин Нкуду в стиле Таунсенда загубил прекрасный момент, а затем Киран Триппьер не сумел реализовать заработанный Хуаном Фойтом пенальти, пробив мимо.

Во втором тайме "шпоры" доминировали в игре и нанесли уйму ударов, однако Фернандо Льоренте как наконечник атак был очень плох, а мяч упорно не шел в сетку. Гостям не удалось отыграть даже один гол.

"Тоттенхэм" проиграл и проиграл заслуженно. Это поражение означает, что бестрофейная серия "шпор" продлится еще на один сезон, если не случится какого-то чуда.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" — 2:0 (2:0)

Голы: Уикхэм 9, Таунсенд 34 (пен)

"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, Келли, Данн, Ван Анхольт, Майер (Миливоевич 79), Куяте, Шлюпп, Таунсенд (Айю 88), Заха, Уикхэм (Бентеке 70).

"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Санчес, Фойт, Вертонген (Ламела 45), Уолкер-Питерс, Дайер (Ваньяьма 63), Скипп, Нкуду, Моура (Стерлинг 81), Льоренте.

Предупреждения: Бентеке, Заха — Фойт, Санчес.


Метки Кристал Пэлас, Кубок Англии, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 20:55

Количество просмотров Просмотров: 1567

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Последние комментарии:




  1. ibe 27.01.2019 21:36 # ibe
    весь следующий сезон походу пройдет под эгидой VAR. Видимо лишат местных успешных бизнесменов и менеджеров многих тем для баттхерта.

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  2. almakhrabi 27.01.2019 21:31 # almakhrabi
    Странно что колбаса горит с пенки...очень странно!

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  3. jesus33 27.01.2019 21:28 # jesus33
    Завтра рынки не работают - ждите много орменов на фапле.
    Народная примета про монобровых.

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  4. bezviz 27.01.2019 21:27 # bezviz
    вот если бы не ВАР то Челси бы проигрывал 0-1 и нам бы не поставили ту пенку))

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  5. alexomck 27.01.2019 21:27 # alexomck
    чо жирному не дали пробить?

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  6. ry-l 27.01.2019 21:25 # ry-l
    Нда, ссаная пенка так-то, нах назначать такое...

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  7. slash-lfc 27.01.2019 21:25 # slash-lfc
    Сука, ору с членче))))) ахахахахахахахахах))

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  8. thegodfather 27.01.2019 21:25 # thegodfather
    а тут уже железный

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  9. alexomck 27.01.2019 21:25 # alexomck
    ВАР сработал в кои-то веки, воу-воу палехче

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  10. rj1992 27.01.2019 21:25 # rj1992
    Ясно опять Ромка занес...можно расходиться

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  11. ry-l 27.01.2019 21:24 # ry-l
    О боги, колхозники научились камерами пользоваться, в кои-то годы

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  12. bezviz 27.01.2019 21:23 # bezviz
    еееее ВАР))

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  13. thegodfather 27.01.2019 21:23 # thegodfather
    ну это было очевидно

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  14. pistolero-lfc 27.01.2019 21:23 # pistolero-lfc
    Чистую пенку отменили

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  15. alexminck 27.01.2019 21:23 # alexminck
    какие же бородатые даги тупорылые пздц)) не случайно 90 процентов из них работают у нас тут таксистами, остальные охранники в тц))
    двух слов на русском подряд связать не могут, ээээээ бээээ через слово))
    и такого рода твари пытаются тут затроллить МЕНЯ)) ахахах сук

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  16. ry-l 27.01.2019 21:23 # ry-l
    VAR нет в КА?

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  17. thegodfather 27.01.2019 21:22 # thegodfather
    какое пенальти, ахпхахах.

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  18. barstreetboy 27.01.2019 21:22 # barstreetboy
    Хач,(чуркобес) ормян, называет кого то чуркой. Теперь я видел всё)

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  19. lfcynwa 27.01.2019 21:20 # lfcynwa
    ловрен просто создан для арсенала
    Не было б проблем со скамейкой, можно было б отдать его гг
    поржать. Хотя б с того, что этот убогий >любого заща гунеров

    А по факту, жалко пушкарей. Ебучее руководство тянут прибыль и это уже не клуб, а бизнес проект

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  20. alexomck 27.01.2019 21:20 # alexomck
    Обои в старте, у Конте он уже смски бы читал, вот Сарри мягкий

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