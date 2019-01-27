Вингер "Интера" Иван Перишич подал прошение о трансфере после того, как его клуб отклонил предложение "Арсенала".

Напомним, лишь сегодня стало известно, что "Арсенал" выразил желание арендовать Перишича до конца сезона за 4.4 миллиона фунтов с опцией последующего выкупа за 34.5 млн.



"Интер" ответил на это предложение отказом, хотя совсем не прочь выгодно пристроить игрока сборной Хорватии, на следующей неделе отмечающего 30-летие.



Стремление "Интера" выручить побольше денег сильно разозлило Ивана, которого на протяжении двух предыдущих трансферных окон сватали в "Манчестер Юнайтед", поэтому Перишич не стал скрывать своих чувств.



"Перишич попросил отпустить его, но у нас нет устраивающего предложения насчет него. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни".



"Мы выслушаем прошение Перишича. Он попросил о трансфере, и мы должны попытаться удовлетворить его желание, однако цена должна быть правильной", — цитирует директора "Интера" Джузеппе Маротту Daily Mirror.