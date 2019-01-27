Перишич подал прошение о трансфере
Вингер "Интера" Иван Перишич подал прошение о трансфере после того, как его клуб отклонил предложение "Арсенала".
Напомним, лишь сегодня стало известно, что "Арсенал" выразил желание арендовать Перишича до конца сезона за 4.4 миллиона фунтов с опцией последующего выкупа за 34.5 млн.
"Интер" ответил на это предложение отказом, хотя совсем не прочь выгодно пристроить игрока сборной Хорватии, на следующей неделе отмечающего 30-летие.
Стремление "Интера" выручить побольше денег сильно разозлило Ивана, которого на протяжении двух предыдущих трансферных окон сватали в "Манчестер Юнайтед", поэтому Перишич не стал скрывать своих чувств.
"Перишич попросил отпустить его, но у нас нет устраивающего предложения насчет него. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни".
"Мы выслушаем прошение Перишича. Он попросил о трансфере, и мы должны попытаться удовлетворить его желание, однако цена должна быть правильной", — цитирует директора "Интера" Джузеппе Маротту Daily Mirror.
27.01.2019 20:45
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Последние комментарии:
Одои тоже подал, из середняков все сбежать пытаются:)
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а ведь маур охотился за ним пару окон, но нет - интеру надо было лезть в залупу, а теперь отдавать за полцены
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пример лохба, марсика, маты, ди марии ему ничего не говорит? хммм значит быть пед#расом у него в крови
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вот же мозгов у Мороты нету совсем по ходу дела, мог взгреть нормально деньжат с МЮ, а в итоге остался у разбитого корыта, сейчас за эту мусорку больше 30 лямов никто не даст
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Хочет камингаутнуться на всю вселенную.
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