Перишич подал прошение о трансфере

Иван Перишич Вингер "Интера" Иван Перишич подал прошение о трансфере после того, как его клуб отклонил предложение "Арсенала".

Напомним, лишь сегодня стало известно, что "Арсенал" выразил желание арендовать Перишича до конца сезона за 4.4 миллиона фунтов с опцией последующего выкупа за 34.5 млн.

"Интер" ответил на это предложение отказом, хотя совсем не прочь выгодно пристроить игрока сборной Хорватии, на следующей неделе отмечающего 30-летие.

Стремление "Интера" выручить побольше денег сильно разозлило Ивана, которого на протяжении двух предыдущих трансферных окон сватали в "Манчестер Юнайтед", поэтому Перишич не стал скрывать своих чувств.

"Перишич попросил отпустить его, но у нас нет устраивающего предложения насчет него. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни".

"Мы выслушаем прошение Перишича. Он попросил о трансфере, и мы должны попытаться удовлетворить его желание, однако цена должна быть правильной", — цитирует директора "Интера" Джузеппе Маротту Daily Mirror.


Метки Арсенал, Интер, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 20:45

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  1. alexomck 27.01.2019 21:15 # alexomck
    Одои тоже подал, из середняков все сбежать пытаются:)

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  2. idalgo 27.01.2019 21:14 # idalgo
    а ведь маур охотился за ним пару окон, но нет - интеру надо было лезть в залупу, а теперь отдавать за полцены

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  3. jack-willsher 27.01.2019 20:51 # jack-willsher
    пример лохба, марсика, маты, ди марии ему ничего не говорит? хммм значит быть пед#расом у него в крови

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  4. nismo21 27.01.2019 20:48 # nismo21
    вот же мозгов у Мороты нету совсем по ходу дела, мог взгреть нормально деньжат с МЮ, а в итоге остался у разбитого корыта, сейчас за эту мусорку больше 30 лямов никто не даст

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  5. electric 27.01.2019 20:47 # electric
    Хочет камингаутнуться на всю вселенную.

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