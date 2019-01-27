Предложение "Арсенала" по аренде Перишича отклонено

Иван Перишич "Интер" ответил отказом на предложение "Арсенала" об аренде вингера Ивана Перишича с опцией по выкупу.

Лишь накануне главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что Перишич может отправиться на "Эмирейтс" в этом месяце, если двум клубам удастся договориться.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" предложили коллегам из Милана 4.4 миллиона фунтов в качестве арендной платы. Также "Арсенал" выразил готовность затем выкупить Ивана за 34.5 млн. фунтов, если аренда окажется успешной.

Это предложение не устроило "Интер". Утверждается, что клуб Серии А лишь готов продать хорвата, на следующей неделе отмечающего 30-летие, однако постоянный переход Перишича в "Арсенал" в январе маловероятен, поскольку лондонцы сильно ограничены в финансах.


Метки Арсенал, Интер, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 20:00

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  1. french 27.01.2019 21:39 # french
    Припарило нищебродство это... Удавить Озила в клубном сортире, чтобы по ляму в мсц не сжирал.

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  2. andrew10 27.01.2019 21:29 # andrew10
    Мда уж, не сказать что знаю всю внутреннюю кухню Аснла, но кажется с позицией вингера все более-менее. Нужно др позиции укреплять

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  3. pistolero-lfc 27.01.2019 20:28 # pistolero-lfc
    4ки повсюду

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  4. irbis85 27.01.2019 20:05 # irbis85
    неужели...хорошая новость

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