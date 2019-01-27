Предложение "Арсенала" по аренде Перишича отклонено
"Интер" ответил отказом на предложение "Арсенала" об аренде вингера Ивана Перишича с опцией по выкупу.
Лишь накануне главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что Перишич может отправиться на "Эмирейтс" в этом месяце, если двум клубам удастся договориться.
Как сообщает Sky Sports, "канониры" предложили коллегам из Милана 4.4 миллиона фунтов в качестве арендной платы. Также "Арсенал" выразил готовность затем выкупить Ивана за 34.5 млн. фунтов, если аренда окажется успешной.
Это предложение не устроило "Интер". Утверждается, что клуб Серии А лишь готов продать хорвата, на следующей неделе отмечающего 30-летие, однако постоянный переход Перишича в "Арсенал" в январе маловероятен, поскольку лондонцы сильно ограничены в финансах.
27.01.2019 20:00
Просмотров: 871
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Припарило нищебродство это... Удавить Озила в клубном сортире, чтобы по ляму в мсц не сжирал.
(ответить)
Мда уж, не сказать что знаю всю внутреннюю кухню Аснла, но кажется с позицией вингера все более-менее. Нужно др позиции укреплять
(ответить)
4ки повсюду
(ответить)
неужели...хорошая новость
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий