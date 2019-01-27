"Арсенал" лишился Сократиса на месяц

Сократис Папастатопулос Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос выбыл на месяц с травмой лодыжки.

Напомним, летнему новичку "канониров" потребовалась замена еще в первом тайме матча 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую пятницу.

В этом же матче, который обернулся поражением 1:3 и вылетом из турнира, "Арсенал" потерял и своего капитана Лорана Косьелни, который был госпитализирован со стадиона с подозрением на перелом челюсти.

Сегодня "канониры" официально сообщили о состоянии здоровья двух своих защитников. Подозрения насчет перелома челюсти у Косьелни не подтвердились, и за прогрессом француза доктора будут следить на ежедневной основе, однако точные сроки выздоровления не называются.

А вот травма Сократиса оказалась серьезнее, чем ожидалось. Грек повредил левую лодыжку и теперь сможет вернуться к полноценным тренировкам только в конце февраля.


Метки Арсенал, Косьелни, Папастатопулос, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.01.2019 19:27 # fc-oil
    Типичный Арсенол. Дело было не в Венгере, очередной физрук сидел в кабине.

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  2. tra-hall 27.01.2019 19:25 # tra-hall
    Куры поплывут по традиции, классика.

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  3. mancunia-planet 27.01.2019 19:16 # mancunia-planet
    Арсенал, надо сказать, аутсайдер в гонке за место в 4ке. и займёт шестое место.

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