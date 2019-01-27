"Арсенал" лишился Сократиса на месяц
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос выбыл на месяц с травмой лодыжки.
Напомним, летнему новичку "канониров" потребовалась замена еще в первом тайме матча 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую пятницу.
В этом же матче, который обернулся поражением 1:3 и вылетом из турнира, "Арсенал" потерял и своего капитана Лорана Косьелни, который был госпитализирован со стадиона с подозрением на перелом челюсти.
Сегодня "канониры" официально сообщили о состоянии здоровья двух своих защитников. Подозрения насчет перелома челюсти у Косьелни не подтвердились, и за прогрессом француза доктора будут следить на ежедневной основе, однако точные сроки выздоровления не называются.
А вот травма Сократиса оказалась серьезнее, чем ожидалось. Грек повредил левую лодыжку и теперь сможет вернуться к полноценным тренировкам только в конце февраля.
27.01.2019 19:00
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Типичный Арсенол. Дело было не в Венгере, очередной физрук сидел в кабине.
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Куры поплывут по традиции, классика.
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Арсенал, надо сказать, аутсайдер в гонке за место в 4ке. и займёт шестое место.
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