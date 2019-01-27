"Арсенал" лишился Сократиса на месяц

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос выбыл на месяц с травмой лодыжки.

Напомним, летнему новичку "канониров" потребовалась замена еще в первом тайме матча 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую пятницу.



В этом же матче, который обернулся поражением 1:3 и вылетом из турнира, "Арсенал" потерял и своего капитана Лорана Косьелни, который был госпитализирован со стадиона с подозрением на перелом челюсти.



Сегодня "канониры" официально сообщили о состоянии здоровья двух своих защитников. Подозрения насчет перелома челюсти у Косьелни не подтвердились, и за прогрессом француза доктора будут следить на ежедневной основе, однако точные сроки выздоровления не называются.



А вот травма Сократиса оказалась серьезнее, чем ожидалось. Грек повредил левую лодыжку и теперь сможет вернуться к полноценным тренировкам только в конце февраля.