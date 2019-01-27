Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" подписал контракт до конца сезона с вингером "Вест Бромвича" Бакари Сако.

Игрок сборной Мали уже имеет опыт выступлений на "Селхерст Парк". В период с 2015 по 2018 год Сако провел 50 матчей за "орлов", забив восемь голов.



Покинув "Пэлас" в конце прошлого сезона, в октябре Бакари присоединился к "Вест Бромвичу", но там успел сыграть лишь шесть матчей.



Сегодня стало известно, что "дрозды" согласились досрочно расторгнуть контракт с 30-летним вингером, чтобы тот смог вернуться в команду Роя Ходжсона.



Своего повторного дебюта за "Пэлас" Сако придется подождать. Бакари не примет участия в воскресном матче Кубка Англии против "Тоттенхэма", поскольку уже заигран в турнире за "Вест Бромвич".