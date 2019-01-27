Вертонген: "Будет очень стыдно, если не выиграем трофеев"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что ему было бы очень стыдно, если нынешнее поколение игроков "шпор" так и не сможет завоевать никаких трофеев.

Посреди этой недели "Тоттенхэм" в серии послематчевых пенальти уступил путевку в финал Кубка Лиги "Челси", а это означает, что Кубок Англии, где в воскресенье "шпоры" сыграют с "Кристал Пэлас", остается их единственной реальной возможностью выиграть свой первый трофей за 11 последних лет.



31-летний Вертонген убежден, что "Тоттенхэм" достаточно хорош для трофеев, но в то же время понимает, что истинную ценность для "шпор" представляет вовсе не Кубок Англии.



"Это очень важно. Эта команда заслуживает гораздо большего, заслуживает множества трофеев. В последние пять лет удача обходит нас стороной, хотя мы так хороши. Было бы очень стыдно, если мы не сможем вознаградить себя. Каждый в клубе заслуживает награды".



"Если ты не финишируешь в лиге так, как финишировали мы три предыдущих сезона, то я не знаю, хватило бы нашему президенту терпения, даже в случае победы в Кубке Англии. Мои амбиции состоят в том, чтобы выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лиги. Это выводит тебя на другой уровень", — цитирует Вертонгена The Guardian.