Поиски Эмилиано Салы возобновляются
Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы возобновляются после того, как неравнодушные собрали более 250 тысяч фунтов в виде пожертвований.
Напомним, 72 часа поисков пропавшего самолета, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, ни к чему не привели. Экстренным службам не удалось обнаружить ни деталей воздушного судна, ни Эмилиано с пилотом, которые находились на борту.
Таким образом, в минувший четверг было объявлено о прекращении поисков, что вызвало бурю негодования у общественности. Родные и близкие Салы, а также его звездные соотечественники Лионель Месси, Серхио Агуэро и Диего Марадона попросили возобновить операцию, пока есть даже ничтожные шансы.
Одновременно с этим на специализированном веб-сайте GoFundMe был начат сбор средств, чтобы за деньги нанять спасателей для продолжения поисков 28-летнего аргентинца.
Цель в 300 тыс. евро была уверенно взята, и уже сегодня, как сообщает The Guardian, два корабля отправляются к Нормандским островам, чтобы возобновить поисковую операцию.
Добавим, что в сборе средств поучаствовали упомянутый Месси, а также Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", Максим Гоналон из "Ромы", Жоффре Кондогбия из "Валенсии" и Корентин Толиссо из "Баварии".
27.01.2019 15:00
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Молодци, все правильно сделали! Респект, надеюсь совместно со всеми сборами его смогут найти
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Такие тупые, можно подумать в открытом море легко искать останки
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Ебланы, отдали бы мне я бы нашел за день, но без знания языков и без футбольных навыков... 5 часов поиска соц сетях.
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А вы бы отдали свои кровные, жмотяры
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Санчес столько за три дня зарабатывает.
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слить 250 штук на поиск объедок? е6анутые
лучше бы эти бабки выделили для центра онкологии, так бы действительно кому-то помогли)
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Респект ребятам!!!
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