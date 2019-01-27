Поиски Эмилиано Салы возобновляются

Эмилиано Сала Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы возобновляются после того, как неравнодушные собрали более 250 тысяч фунтов в виде пожертвований.

Напомним, 72 часа поисков пропавшего самолета, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, ни к чему не привели. Экстренным службам не удалось обнаружить ни деталей воздушного судна, ни Эмилиано с пилотом, которые находились на борту.

Таким образом, в минувший четверг было объявлено о прекращении поисков, что вызвало бурю негодования у общественности. Родные и близкие Салы, а также его звездные соотечественники Лионель Месси, Серхио Агуэро и Диего Марадона попросили возобновить операцию, пока есть даже ничтожные шансы.

Одновременно с этим на специализированном веб-сайте GoFundMe был начат сбор средств, чтобы за деньги нанять спасателей для продолжения поисков 28-летнего аргентинца.

Цель в 300 тыс. евро была уверенно взята, и уже сегодня, как сообщает The Guardian, два корабля отправляются к Нормандским островам, чтобы возобновить поисковую операцию.

Добавим, что в сборе средств поучаствовали упомянутый Месси, а также Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", Максим Гоналон из "Ромы", Жоффре Кондогбия из "Валенсии" и Корентин Толиссо из "Баварии".


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2644

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 27.01.2019 17:04 # arhangel777
    Молодци, все правильно сделали! Респект, надеюсь совместно со всеми сборами его смогут найти

    (ответить)

  2. ganinilyha 27.01.2019 15:55 # ganinilyha
    Такие тупые, можно подумать в открытом море легко искать останки

    (ответить)

  3. rj1992 27.01.2019 15:25 # rj1992
    Ебланы, отдали бы мне я бы нашел за день, но без знания языков и без футбольных навыков... 5 часов поиска соц сетях.

    (ответить)

  4. mancunia-planet 27.01.2019 15:18 # mancunia-planet
    А вы бы отдали свои кровные, жмотяры

    (ответить)

  5. brown-ale 27.01.2019 15:16 # brown-ale
    Санчес столько за три дня зарабатывает.

    (ответить)

  6. kos9k 27.01.2019 15:05 # kos9k
    слить 250 штук на поиск объедок? е6анутые
    лучше бы эти бабки выделили для центра онкологии, так бы действительно кому-то помогли)

    (ответить)

  7. chebrec 27.01.2019 15:02 # chebrec
    Респект ребятам!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: