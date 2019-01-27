Поиски Эмилиано Салы возобновляются

Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы возобновляются после того, как неравнодушные собрали более 250 тысяч фунтов в виде пожертвований.

Напомним, 72 часа поисков пропавшего самолета, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, ни к чему не привели. Экстренным службам не удалось обнаружить ни деталей воздушного судна, ни Эмилиано с пилотом, которые находились на борту.



Таким образом, в минувший четверг было объявлено о прекращении поисков, что вызвало бурю негодования у общественности. Родные и близкие Салы, а также его звездные соотечественники Лионель Месси, Серхио Агуэро и Диего Марадона попросили возобновить операцию, пока есть даже ничтожные шансы.



Одновременно с этим на специализированном веб-сайте GoFundMe был начат сбор средств, чтобы за деньги нанять спасателей для продолжения поисков 28-летнего аргентинца.



Цель в 300 тыс. евро была уверенно взята, и уже сегодня, как сообщает The Guardian, два корабля отправляются к Нормандским островам, чтобы возобновить поисковую операцию.



Добавим, что в сборе средств поучаствовали упомянутый Месси, а также Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", Максим Гоналон из "Ромы", Жоффре Кондогбия из "Валенсии" и Корентин Толиссо из "Баварии".