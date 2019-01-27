"Сити" сомневается насчет продления контракта с Компани
Новая травма Венсана Компани поставила под вопрос продление контракта с капитаном "Манчестер Сити".
Ранее в январе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил о своем желании сохранить Компани, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.
Однако руководство клуба настроено более прагматично и не горит желанием содержать возрастного защитника, чьи многолетние проблемы со здоровьем никак не идут на убыль.
Бельгиец, которому этой весной исполнится 33, пропустил все шесть последних матчей "Сити" из-за проблем мышечного характера, которые у него возникли против "Ливерпуля" в начале месяца.
В этом сезоне Компани принял участие в 14 матчах за клуб с "Этихад", включая лишь три с начала ноября. Как сообщает Daily Mirror, это обстоятельство является большой помехой к продлению контракта с Венсаном.
Если в ближайшие месяцы Компани не удастся решить свои проблемы, то назначенный на конец сезона матч в честь Венсана, выступающего за "горожан" с 2008 года, будет не просто благодарственным, а его прощальным.
27.01.2019 14:00
Просмотров: 345
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вся разница между Сити и Лолерполем.
Мы потеряли лучшего защитника и это стоит всего 4 очка отставания.
Если Лолерполь потеряет Ван Дейка, то вылетит из зоны ЛЧ.
(ответить)
пора заканчивать, слишком хрупкий.
(ответить)
Слабый игрок...
(ответить)
продление с понижением зп, я уверен что его не выставят. Легендище!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий