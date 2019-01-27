"Сити" сомневается насчет продления контракта с Компани

Венсан Компани Новая травма Венсана Компани поставила под вопрос продление контракта с капитаном "Манчестер Сити".

Ранее в январе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил о своем желании сохранить Компани, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.

Однако руководство клуба настроено более прагматично и не горит желанием содержать возрастного защитника, чьи многолетние проблемы со здоровьем никак не идут на убыль.

Бельгиец, которому этой весной исполнится 33, пропустил все шесть последних матчей "Сити" из-за проблем мышечного характера, которые у него возникли против "Ливерпуля" в начале месяца.

В этом сезоне Компани принял участие в 14 матчах за клуб с "Этихад", включая лишь три с начала ноября. Как сообщает Daily Mirror, это обстоятельство является большой помехой к продлению контракта с Венсаном.

Если в ближайшие месяцы Компани не удастся решить свои проблемы, то назначенный на конец сезона матч в честь Венсана, выступающего за "горожан" с 2008 года, будет не просто благодарственным, а его прощальным.


Метки Компани, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 14:00

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  1. superglor 27.01.2019 14:35 # superglor
    Вся разница между Сити и Лолерполем.

    Мы потеряли лучшего защитника и это стоит всего 4 очка отставания.

    Если Лолерполь потеряет Ван Дейка, то вылетит из зоны ЛЧ.

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  2. manutd-20champ 27.01.2019 14:16 # manutd-20champ
    пора заканчивать, слишком хрупкий.

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  3. chelsealondon 27.01.2019 14:10 # chelsealondon
    Слабый игрок...

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  4. dannylucker 27.01.2019 14:09 # dannylucker
    продление с понижением зп, я уверен что его не выставят. Легендище!!!

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