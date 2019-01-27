"Сити" сомневается насчет продления контракта с Компани

Новая травма Венсана Компани поставила под вопрос продление контракта с капитаном "Манчестер Сити".

Ранее в январе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил о своем желании сохранить Компани, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.



Однако руководство клуба настроено более прагматично и не горит желанием содержать возрастного защитника, чьи многолетние проблемы со здоровьем никак не идут на убыль.



Бельгиец, которому этой весной исполнится 33, пропустил все шесть последних матчей "Сити" из-за проблем мышечного характера, которые у него возникли против "Ливерпуля" в начале месяца.



В этом сезоне Компани принял участие в 14 матчах за клуб с "Этихад", включая лишь три с начала ноября. Как сообщает Daily Mirror, это обстоятельство является большой помехой к продлению контракта с Венсаном.



Если в ближайшие месяцы Компани не удастся решить свои проблемы, то назначенный на конец сезона матч в честь Венсана, выступающего за "горожан" с 2008 года, будет не просто благодарственным, а его прощальным.