Алиссон считает "Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что считает "Манчестер Сити" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Даже несмотря на очное поражение против "горожан" в начале января, "красные" сохраняют четыре очка преимущества над своим ближайшим преследователем.

Каждой из команд остается сыграть еще 15 матчей, и Алиссон считает, что "Сити" более чем способен помешать первому за 29 последних лет чемпионству "Ливерпуля".

"Несомненно, теперь "Ливерпуль" обладает достаточным мастерством, чтобы сражаться за крупнейшие трофеи. Однако впереди у нас еще длинный путь, и важно отдавать себе отчет, с чем нам придется иметь дело".

"Сити" доказал свою силу, комфортно выиграв лигу в прошлом году. Кроме того, они инвестировали в состав перед этим сезоном, поэтому теперь их команда еще лучше. Они являются очень тяжелыми конкурентами и большими фаворитами".

Однако у нас есть собственные амбиции относительно победы в лиге в этом сезоне, и я убежден, что наш талант позволит нам пройти весь путь. Мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя землю из под ног", — цитирует Алиссона Daily Mirror.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 938

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  1. pamirbarkhorog 27.01.2019 14:04 # pamirbarkhorog
    Всё верно говорить не то что даун Ловрен половина сезона а он начал говорить про чемпионства и сезон без поражения...Алиссон топпп!!!

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  2. gidro-met 27.01.2019 13:45 # gidro-met
    Алиссон знает свое место (не первое) - адекват

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  3. suddenly 27.01.2019 13:37 # suddenly
    Ловрен тебе ебасосину за такой базар разъебёт

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  4. silva77 27.01.2019 13:31 # silva77
    Не знаю первый раз слышу такого фуболиста

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  5. pistolero-lfc 27.01.2019 13:28 # pistolero-lfc
    Других конкурентов и нет, лол

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  6. electric 27.01.2019 13:25 # electric
    Всё верно. Пускай табор в очередной раз порадуется. А мы тихонько заберём 19 чашечку.

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  7. chr1s8rown 27.01.2019 13:22 # chr1s8rown
    Лохрен ахуел наверное.

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  8. firmino9 27.01.2019 13:11 # firmino9
    Таки есть, у Сити игроки опытнее+они уже проходили этот путь.

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  9. chebrec 27.01.2019 13:02 # chebrec
    Ехехехехехехехе

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