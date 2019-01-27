Алиссон считает "Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что считает "Манчестер Сити" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Даже несмотря на очное поражение против "горожан" в начале января, "красные" сохраняют четыре очка преимущества над своим ближайшим преследователем.



Каждой из команд остается сыграть еще 15 матчей, и Алиссон считает, что "Сити" более чем способен помешать первому за 29 последних лет чемпионству "Ливерпуля".



"Несомненно, теперь "Ливерпуль" обладает достаточным мастерством, чтобы сражаться за крупнейшие трофеи. Однако впереди у нас еще длинный путь, и важно отдавать себе отчет, с чем нам придется иметь дело".



"Сити" доказал свою силу, комфортно выиграв лигу в прошлом году. Кроме того, они инвестировали в состав перед этим сезоном, поэтому теперь их команда еще лучше. Они являются очень тяжелыми конкурентами и большими фаворитами".



Однако у нас есть собственные амбиции относительно победы в лиге в этом сезоне, и я убежден, что наш талант позволит нам пройти весь путь. Мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя землю из под ног", — цитирует Алиссона Daily Mirror.