Алиссон считает "Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что считает "Манчестер Сити" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.
Даже несмотря на очное поражение против "горожан" в начале января, "красные" сохраняют четыре очка преимущества над своим ближайшим преследователем.
Каждой из команд остается сыграть еще 15 матчей, и Алиссон считает, что "Сити" более чем способен помешать первому за 29 последних лет чемпионству "Ливерпуля".
"Несомненно, теперь "Ливерпуль" обладает достаточным мастерством, чтобы сражаться за крупнейшие трофеи. Однако впереди у нас еще длинный путь, и важно отдавать себе отчет, с чем нам придется иметь дело".
"Сити" доказал свою силу, комфортно выиграв лигу в прошлом году. Кроме того, они инвестировали в состав перед этим сезоном, поэтому теперь их команда еще лучше. Они являются очень тяжелыми конкурентами и большими фаворитами".
Однако у нас есть собственные амбиции относительно победы в лиге в этом сезоне, и я убежден, что наш талант позволит нам пройти весь путь. Мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя землю из под ног", — цитирует Алиссона Daily Mirror.
27.01.2019 13:00
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Последние комментарии:
Всё верно говорить не то что даун Ловрен половина сезона а он начал говорить про чемпионства и сезон без поражения...Алиссон топпп!!!
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Алиссон знает свое место (не первое) - адекват
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Ловрен тебе ебасосину за такой базар разъебёт
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Не знаю первый раз слышу такого фуболиста
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Других конкурентов и нет, лол
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Всё верно. Пускай табор в очередной раз порадуется. А мы тихонько заберём 19 чашечку.
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Лохрен ахуел наверное.
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Таки есть, у Сити игроки опытнее+они уже проходили этот путь.
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Ехехехехехехехе
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