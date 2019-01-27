Игуаин едва не завершил карьеру в 2016 году

Гонсало Игуаин Новичок "Челси" Гонсало Игуаин рассказал, что два с половиной года назад едва не завершил игровую карьеру.

На текущей неделе "синие" взяли Игуаина в аренду до конца сезона у "Ювентуса". На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на аргентинского бомбардира, чей дебют назначен на матч Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей" в воскресенье.

В преддверии своего первого матча за "Челси" 31-летний Игуаин поведал, что едва не повесил бутсы на гвоздь летом 2016, когда у его матери было диагностировано тяжелое заболевание.

"Я немедленно решил, что должен закончить играть в футбол, чтобы я мог ухаживать за своей мамой. Я заподозрил, что дома что-то не так, во время Кубка Америки, и я испытал громадный шок, когда узнал правду".

"Я почувствовал себя виноватым, потому что играл в том финале, не зная правды. Весь мой мир обрушился в тот момент, когда я узнал о болезни мамы. Я не был заинтересован ни в чем другом, кроме мамы. Я сказал ей, что заканчиваю с футболом".

"Она ответила, что, когда я играю в футбол, это делает ее счастливой. Она сказала, чтобы я не бросал дело, которое люблю. Они попросила меня продолжать играть ради нее, и я знал, что должен исполнить ее желание".

"Моя семья и друзья — это все для меня. Футбол идет после них. Люди должны понимать это. Они видят, как ты пинаешь мяч, и думают, что за пределами поля у тебя нет никаких других мыслей", — цитирует Игуаина Daily Mirror.


Метки Игуаин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.01.2019 11:14 # vyrentz
    Игуаин заявил еще в 2015, что закончит с футболом, если "Наполи" не пройдет "Днепр". Тогда они соснулеееей великому Днепру.
    Так что все нормально, El Pizdabol на острие Щелси, на радость самым адекватным болельщикам а-ля Безвиз.

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  2. chebrec 27.01.2019 11:14 # chebrec
    Какой хороший человек

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  3. quavo 27.01.2019 11:13 # quavo
    А щас 350 кусков в лондонской помойке зашибает

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