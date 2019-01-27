"Интер" готов отпустить Перишича в "Арсенал"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич сможет уйти в "Арсенал", если двум клубам удастся договориться о сделке.
Напомним, накануне стало известно, что "канониры" обратились к своим коллегам из Милана с намерением арендовать Перишича с последующим выкупом.
По информации BBC, "Арсенал" выразил готовность выкупить игрока сборной Хорватии за 35 миллионов фунтов, если аренда окажется успешной, тогда как Daily Mirror называет сумму в 18 млн.
Так или иначе, но "Интер" действительно готов отпустить Перишича, который на следующей неделе отмечает 30-летие.
"Перишич — очень хороший игрок, поэтому насчет него всегда есть слухи в трансферное окно. Естественно, каждый клуб в мире хочет обладать твоим игроком, если это хороший игрок. Но чтобы переход состоялся, цифры должны быть адекватными".
"Иван знает свою работу, и он знает, что мы ожидает от него прежней самоотдачи", — сообщил Спаллетти.
27.01.2019 10:00
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не понимаю отпустить более молодого, опытного в АПЛ Рэмси...и взять игрока из среднего итальянского клуба, который вряд ли выдаст что-то стоящее на закате карьеры за 35 лямов
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О Панин
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progressive, Он не защитник, а атакующий полузащитник.
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Ну норм, чо! Хороший защ за адекватное баблишко (учитывая возраст) Глядя на ситуацию в опорной зоне ГГшников на данный момент, плакать хочется.
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