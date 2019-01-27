"Интер" готов отпустить Перишича в "Арсенал"

Иван Перишич Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич сможет уйти в "Арсенал", если двум клубам удастся договориться о сделке.

Напомним, накануне стало известно, что "канониры" обратились к своим коллегам из Милана с намерением арендовать Перишича с последующим выкупом.

По информации BBC, "Арсенал" выразил готовность выкупить игрока сборной Хорватии за 35 миллионов фунтов, если аренда окажется успешной, тогда как Daily Mirror называет сумму в 18 млн.

Так или иначе, но "Интер" действительно готов отпустить Перишича, который на следующей неделе отмечает 30-летие.

"Перишич — очень хороший игрок, поэтому насчет него всегда есть слухи в трансферное окно. Естественно, каждый клуб в мире хочет обладать твоим игроком, если это хороший игрок. Но чтобы переход состоялся, цифры должны быть адекватными".

"Иван знает свою работу, и он знает, что мы ожидает от него прежней самоотдачи", — сообщил Спаллетти.


Метки Арсенал, Интер, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 10:00

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  1. irbis85 27.01.2019 11:33 # irbis85
    не понимаю отпустить более молодого, опытного в АПЛ Рэмси...и взять игрока из среднего итальянского клуба, который вряд ли выдаст что-то стоящее на закате карьеры за 35 лямов

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  2. chebrec 27.01.2019 10:50 # chebrec
    О Панин

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  3. couture 27.01.2019 10:27 # couture
    progressive, Он не защитник, а атакующий полузащитник.

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  4. progressive 27.01.2019 10:17 # progressive
    Ну норм, чо! Хороший защ за адекватное баблишко (учитывая возраст) Глядя на ситуацию в опорной зоне ГГшников на данный момент, плакать хочется.

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