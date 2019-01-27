"Интер" готов отпустить Перишича в "Арсенал"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич сможет уйти в "Арсенал", если двум клубам удастся договориться о сделке.

Напомним, накануне стало известно, что "канониры" обратились к своим коллегам из Милана с намерением арендовать Перишича с последующим выкупом.



По информации BBC, "Арсенал" выразил готовность выкупить игрока сборной Хорватии за 35 миллионов фунтов, если аренда окажется успешной, тогда как Daily Mirror называет сумму в 18 млн.



Так или иначе, но "Интер" действительно готов отпустить Перишича, который на следующей неделе отмечает 30-летие.



"Перишич — очень хороший игрок, поэтому насчет него всегда есть слухи в трансферное окно. Естественно, каждый клуб в мире хочет обладать твоим игроком, если это хороший игрок. Но чтобы переход состоялся, цифры должны быть адекватными".



"Иван знает свою работу, и он знает, что мы ожидает от него прежней самоотдачи", — сообщил Спаллетти.