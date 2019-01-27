Уинкс: "Мы не практиковали пенальти"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс признался, что его команда не готовилась к серии пенальти в матче Кубка Лиги против "Челси".

Выиграв первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "синих" со счетом 1:0, в ответном "шпоры" потерпели поражение 2:1. Следуя регламенту турнира, после окончания основного времени команды сразу перешли к пенальти.



В серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне хозяев "Стэмфорд Бридж". Игроки "Челси" реализовали все свои попытки, тогда как у "шпор" Эрик Дайер пробил мимо, а Лукас Моура не смог переиграть голкипера. По словам Уинкса, его команда просто не работала над этим элементом игры на тренировках.



"Нет, мы не практиковали пенальти. Мы особо не работаем над пенальти во время своих тренировок. Как сказал наш тренер, иногда ты побеждаешь, иногда — нет".



"Ранее мы победили "Уотфорд" по пенальти, хотя никогда не работали над этим. Нам просто не повезло, таков футбол. Это был не наш вечер, вот и все".



"Мы расстроены, что не попали в финал, но важнее всего, что все мы очень гордимся собой. Гордимся тем, как мы сражались, как мы отыграли нужный дефицит после 2:0 и перевели игру е серии пенальти".



"Это ужасно, что мы оказались так близки к финалу и уступили по пенальти. Это всегда сложнее, чем проиграть в течение 90 минут".



"Мы ощущаем несправедливость, ведь мы проиграли по пенальти. Каждый может проиграть по пенальти, независимо от масштаба клуба или уровня команды. Здесь шансы 50 на 50, и в данном случае не повезло нам", — цитирует Уинкса Daily Mail.



