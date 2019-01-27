Мората пройдет медицинское обследование в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората прибыл в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико" на правах аренды с опцией по выкупу.

На текущей неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что Мората еще месяц назад попросил отпустить его из клуба. Арендовав Гонсало Игуаина у "Ювентуса", теперь "Челси" готов удовлетворить просьбу Альваро.



Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье 26-летний испанец, в июле 2017 приобретенный "Челси" у "Реала" за 57 миллионов фунтов, пройдет медицинское обследование в "Атлетико".



Предполагается, что "матрасники" заплатят 9 млн. фунтов за аренду Мораты до конца сезона, а также получат право затем выкупить нападающего за 48.5 млн. фунтов.



Добавим, что в 24 матчах этого сезона за "синих" Мората забил девять голов — на один больше, чем Игуаин. Правда, в рамках Премьер-Лиги Альваро отличился лишь пять раз.