Арнаутович продлил контракт с "Вест Хэмом"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович окончательно закрыл вопрос со своим будущим, продлив свой контракт на 12 месяцев — до июня 2023.

Напомним, ранее в январе "молотобойцы" получили предложение по своему бомбардиру из Китая в размере 35 миллионов фунтов. Самого Марко поманили зарплатой в районе 200 тыс. фунтов в неделю.



Арнаутович всерьез загорелся идеей уехать на заработки в Китай, однако спустя несколько дней передумал и в пятницу объявил в инстаграме, что останется в "Вест Хэме".



А после шокирующего поражения 4:2 от "Уимблдона" в 4-м раунде Кубка Англии накануне вечером лондонцы смогли сообщить, что 29-летний австриец продемонстрировал свою преданность клубу, продлив контракт.



"Я хочу сказать фанатам, что я рад остаться. Я счастлив играть здесь, проявлять себя, забивать голы и делать результативные передачи, но также я бы хотел заметить, что я никогда не отказывался играть".



"Болельщики придают мне силы и энергии, и именно поэтому я здесь и именно поэтому я хочу остаться. Я никогда не хотел сбежать из клуба, у меня не было таких намерений", — сообщил Арнаутович.