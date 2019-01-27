"Реал" сделал свой выбор между Эриксеном и Азаром

"Реал" потерял интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену и решил полностью сосредоточиться на плеймейкере "Челси" Эдене Азаре.

Королевский клуб очень нестабильно проводит этот сезон. В данный момент на "Сантьяго Бернабеу" нет уверенности как насчет главного тренера, так и насчет ведущих игроков вроде Марсело и Луки Модрича, которые подумывают уехать вслед за Криштиану Роналду в Серию А.



Эта ситуация обязывает президента "Реала" Флорентино Переса крупно потратиться на обновление состава грядущим летом. В качестве своего знакового приобретения "сливочные" хотели видеть Эриксена или Азара.



И Эриксен, и Азар находятся в похожей контрактной ситуации. Действующие соглашения обоих игроков истекают в 2020 году, а все попытки "Тоттенхэма" и "Челси" склонить своих звезд к продлению сотрудничества пока не увенчались успехом.



Однако AS удалось выяснить, что теперь "Реал" полностью отказался от своих претензий на Эриксена. Опыт переговоров по Луке Модричу и Гарету Бэйлу научил клуб из Мадрида, что диалог с президентом "шпор" Даниэлем Леви будет долгим и тяжелым.



Кроме того, до сих пор Эриксен не давал никаких намеков, что хочет покинуть Северный Лондон — в отличие от Азара, который вот уже несколько месяцев подряд твердит о своей мечте выступать за "Реал".



Также "Реал" испугали слухи о том, что Леви запросит за Эриксена 250 миллионов евро (216 млн.фунтов). Пример защитника Тоби Алдервейрелда прошлым летом показал, что истекающий контракт — не повод для Даниэля снижать цену.



При этом Азара испанский гранд надеется заполучить не более чем за 100 млн. евро (86 млн. фунтов). Желание самого Эдена выступать "Реал", 12 месяцев по действующему контракту и наличие на "Стэмфорд Бридж" замены в лице Кристиана Пулишича должны сделать "Челси" сговорчивым грядущим летом.