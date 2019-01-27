"Реал" сделал свой выбор между Эриксеном и Азаром

Эден Азар и Кристиан Эриксен "Реал" потерял интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену и решил полностью сосредоточиться на плеймейкере "Челси" Эдене Азаре.

Королевский клуб очень нестабильно проводит этот сезон. В данный момент на "Сантьяго Бернабеу" нет уверенности как насчет главного тренера, так и насчет ведущих игроков вроде Марсело и Луки Модрича, которые подумывают уехать вслед за Криштиану Роналду в Серию А.

Эта ситуация обязывает президента "Реала" Флорентино Переса крупно потратиться на обновление состава грядущим летом. В качестве своего знакового приобретения "сливочные" хотели видеть Эриксена или Азара.

И Эриксен, и Азар находятся в похожей контрактной ситуации. Действующие соглашения обоих игроков истекают в 2020 году, а все попытки "Тоттенхэма" и "Челси" склонить своих звезд к продлению сотрудничества пока не увенчались успехом.

Однако AS удалось выяснить, что теперь "Реал" полностью отказался от своих претензий на Эриксена. Опыт переговоров по Луке Модричу и Гарету Бэйлу научил клуб из Мадрида, что диалог с президентом "шпор" Даниэлем Леви будет долгим и тяжелым.

Кроме того, до сих пор Эриксен не давал никаких намеков, что хочет покинуть Северный Лондон — в отличие от Азара, который вот уже несколько месяцев подряд твердит о своей мечте выступать за "Реал".

Также "Реал" испугали слухи о том, что Леви запросит за Эриксена 250 миллионов евро (216 млн.фунтов). Пример защитника Тоби Алдервейрелда прошлым летом показал, что истекающий контракт — не повод для Даниэля снижать цену.

При этом Азара испанский гранд надеется заполучить не более чем за 100 млн. евро (86 млн. фунтов). Желание самого Эдена выступать "Реал", 12 месяцев по действующему контракту и наличие на "Стэмфорд Бридж" замены в лице Кристиана Пулишича должны сделать "Челси" сговорчивым грядущим летом.


Метки Азар, Реал, Тоттенхэм, Челси, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 06:00

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  1. liverpo0ol 27.01.2019 08:17 # liverpo0ol
    Добрый обед, просто 0 лч. Пока!

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  2. chebrec 27.01.2019 08:12 # chebrec
    Уйдет в Реал будет одним из
    Останется в Челси будет легендой

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  3. rashford39 27.01.2019 07:49 # rashford39
    норм Федра на бутылку посадили

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  4. chebrec 27.01.2019 07:41 # chebrec
    Федоооооооооорррр неееееееееетттт!!!!!
    Последний император((((((((((

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  5. liverpoolfan94 27.01.2019 07:37 # liverpoolfan94
    Федя я в ахуе

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  6. scauzer11 27.01.2019 07:29 # scauzer11
    пора продавать жопастенького, терь у вас пенсы в атаке же толстячок есть, ахахахахаха

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  7. liverpoolfan94 27.01.2019 06:39 # liverpoolfan94
    Азар будет конкурентом сопляка реаловского?

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  8. liverpoolfan94 27.01.2019 06:38 # liverpoolfan94
    Федя ждём

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  9. rentv 27.01.2019 06:25 # rentv
    бедные пенсы

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