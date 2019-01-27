"Эвертон" и "Вест Хэм" вылетели из Кубка Англии

Число представителей Премьер-Лиги в 5-м раунде Кубка Англии заметно поредело после того, как "Эвертон" и "Вест Хэм" завершили выступление в турнире, проиграв командам из низших дивизионов.

В выездном матче против "Миллуолла" подопечные Марку Силвы дважды выходили вперед, но представитель Чемпионшипа отыгрывался уже через считанные минуты, а в компенсированное время усилиями Мюррея Уоллеса и вовсе вырвал победу — 3:2.



Еще более громкой сенсацией завершился выезд "Вест Хэма" к последней команде Лиги Один "Уимблдону". Представитель третьего английского дивизиона вел в три мяча в начале второго тайма, впоследствии позволив сопернику отыграть два. "Молотбойцы" отчаянно рисковали в концовке, но вместо того, чтобы вырвать ничью, пропустили четвертый гол — 4:2.



"Миллуолл" — "Эвертон" — 3:2 (1:1)



Голы: Грегори 45, Купер 75, Уоллес 90 — Ришарлисон 43, Тосун 72.



"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Кин, Мина (Зума 45), Динь, Гомеш, Гейе, Лукман (Уолкотт 79), Сигурдссон, Ришарлисон, Калвер-Левин (Тосун 65).



"Уимблдон" — "Вест Хэм" — 4:2 (2:0)



Голы: Аппиа 34, Вагстафф 41, 46, Сиббик 88 — Перес 57, Андерсон 71.



"Вест Хэм": Адриан, Антонио, Диоп, Огбонна, Масуаку, Диангана (Фредерикс 45), Нобл, Обианг (Андерсон 45), Снодграсс, Эрнандес, Кэрролл (Перес 45).