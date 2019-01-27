"Эвертон" и "Вест Хэм" вылетели из Кубка Англии
Число представителей Премьер-Лиги в 5-м раунде Кубка Англии заметно поредело после того, как "Эвертон" и "Вест Хэм" завершили выступление в турнире, проиграв командам из низших дивизионов.
В выездном матче против "Миллуолла" подопечные Марку Силвы дважды выходили вперед, но представитель Чемпионшипа отыгрывался уже через считанные минуты, а в компенсированное время усилиями Мюррея Уоллеса и вовсе вырвал победу — 3:2.
Еще более громкой сенсацией завершился выезд "Вест Хэма" к последней команде Лиги Один "Уимблдону". Представитель третьего английского дивизиона вел в три мяча в начале второго тайма, впоследствии позволив сопернику отыграть два. "Молотбойцы" отчаянно рисковали в концовке, но вместо того, чтобы вырвать ничью, пропустили четвертый гол — 4:2.
"Миллуолл" — "Эвертон" — 3:2 (1:1)
Голы: Грегори 45, Купер 75, Уоллес 90 — Ришарлисон 43, Тосун 72.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Кин, Мина (Зума 45), Динь, Гомеш, Гейе, Лукман (Уолкотт 79), Сигурдссон, Ришарлисон, Калвер-Левин (Тосун 65).
"Уимблдон" — "Вест Хэм" — 4:2 (2:0)
Голы: Аппиа 34, Вагстафф 41, 46, Сиббик 88 — Перес 57, Андерсон 71.
"Вест Хэм": Адриан, Антонио, Диоп, Огбонна, Масуаку, Диангана (Фредерикс 45), Нобл, Обианг (Андерсон 45), Снодграсс, Эрнандес, Кэрролл (Перес 45).
27.01.2019 00:40
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Ирискам позор, вернее их руководству!
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В КА, кроме манчестеров не осталось годных соперников, которые могут нас выбить.
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ничего удивительного.
неудачники
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