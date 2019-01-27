Гвардиола рад, что Де Брюйне выходит на пик формы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своей радостью от возвращения в форму полузащитника Кевина Де Брюйне.

27-летний бельгиец почти не играл в первой половине этого сезона из-за двух серьезных травм колена. Однако эти проблемы остались позади, и сейчас Де Брюйне стремительно возвращается в форму.



В субботу Кевин поспособствовал победе 5:0 над "Бернли" в Кубке Англии, ассистировав Бернарду Силве, забив сам и заставив Кевина Лонга совершить автогол. По мнению Гвардиолы, это был Де Брюйне образца прошлого, чемпионского для "Сити", сезона.



"Все мы знаем его мастерство. Когда игроки так долго травмированы, возвращаться в ритм не бывает легко. Именно поэтому мы стараемся обеспечить ему необходимые игровые минуты, насколько это возможно".



"Конечно, в этом матче Кевин был тем, кем мы его привыкли знать. Мы нуждаемся в нем, потому что он так умен и так агрессивен в своей игре. Он очень полезен", — цитирует Гвардиолу Goal.