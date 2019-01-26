Хадсон-Одои подал прошение о трансфере
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои дал ясно понять о своих намерения, подав прошение о трансфере.
Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что "Бавария" улучшила свое предложение по 18-летнему англичанину до 40 миллионов фунтов.
"Челси" до последнего надеялся склонить своего воспитанника к новому контракту со внушительной зарплатой в 85 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас Каллум дал ясно понять, что ни о каком продлении сотрудничества не может быть и речи — он хочет уйти.
Как передает Sky Sports, Хадсон-Одои подал официальное прошение о трансфере, потребовав отпустить его в "Баварию".
Каллум твердо для себя решил, что видит свое будущее в "Баварии", где ему отводят важную роль — преемника для завершающего карьеру Арьена Роббена — и дают гарантии регулярной игровой практики, чего он не имеет в родном клубе.
26.01.2019 23:00
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Последние комментарии:
Тонут с бегущего корабля
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продавать этого хуесоса надо. Затухнет так же быстро как и апнул свое ЧСВ
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и смысл его держать дальше?
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Молодежь нынче борзая. Продайте цена вполне приемлемая. Не факт что за Челси заиграет должным образом.
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Продано!!!!!!!
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Де Брюйне..Салах..Хадсон..рентбои умеют вести бизнес..
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40 лямов за дрища, который даже по мячу ударить нормально не может. Отдавайте, всё равно его пихать некуда. И не факт, что взлетит. С таким чсв как пить дать так и будет.
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Продайте эту негрилу, летом за него и двадцатку никто не даст.
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