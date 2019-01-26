Хадсон-Одои подал прошение о трансфере

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои дал ясно понять о своих намерения, подав прошение о трансфере.

Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что "Бавария" улучшила свое предложение по 18-летнему англичанину до 40 миллионов фунтов.



"Челси" до последнего надеялся склонить своего воспитанника к новому контракту со внушительной зарплатой в 85 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас Каллум дал ясно понять, что ни о каком продлении сотрудничества не может быть и речи — он хочет уйти.



Как передает Sky Sports, Хадсон-Одои подал официальное прошение о трансфере, потребовав отпустить его в "Баварию".



Каллум твердо для себя решил, что видит свое будущее в "Баварии", где ему отводят важную роль — преемника для завершающего карьеру Арьена Роббена — и дают гарантии регулярной игровой практики, чего он не имеет в родном клубе.