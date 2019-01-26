Хадсон-Одои подал прошение о трансфере

Каллум Хадсон-Одои Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои дал ясно понять о своих намерения, подав прошение о трансфере.

Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что "Бавария" улучшила свое предложение по 18-летнему англичанину до 40 миллионов фунтов.

"Челси" до последнего надеялся склонить своего воспитанника к новому контракту со внушительной зарплатой в 85 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас Каллум дал ясно понять, что ни о каком продлении сотрудничества не может быть и речи — он хочет уйти.

Как передает Sky Sports, Хадсон-Одои подал официальное прошение о трансфере, потребовав отпустить его в "Баварию".

Каллум твердо для себя решил, что видит свое будущее в "Баварии", где ему отводят важную роль — преемника для завершающего карьеру Арьена Роббена — и дают гарантии регулярной игровой практики, чего он не имеет в родном клубе.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 784

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Последние комментарии:




  1. webfoot 26.01.2019 23:31 # webfoot
    Тонут с бегущего корабля

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  2. farot 26.01.2019 23:31 # farot
    продавать этого хуесоса надо. Затухнет так же быстро как и апнул свое ЧСВ

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  3. dallaslp 26.01.2019 23:25 # dallaslp
    и смысл его держать дальше?

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  4. takesha 26.01.2019 23:21 # takesha
    Молодежь нынче борзая. Продайте цена вполне приемлемая. Не факт что за Челси заиграет должным образом.

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  5. chebrec 26.01.2019 23:14 # chebrec
    Продано!!!!!!!

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  6. frisby 26.01.2019 23:11 # frisby
    Де Брюйне..Салах..Хадсон..рентбои умеют вести бизнес..

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  7. ganinilyha 26.01.2019 23:07 # ganinilyha
    40 лямов за дрища, который даже по мячу ударить нормально не может. Отдавайте, всё равно его пихать некуда. И не факт, что взлетит. С таким чсв как пить дать так и будет.

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  8. ccchelsea 26.01.2019 23:02 # ccchelsea
    Продайте эту негрилу, летом за него и двадцатку никто не даст.

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