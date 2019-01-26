Аллегри назвал "фантазией" разговоры о возвращении Погба в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал "фантазией" разговоры о возможном возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.

Ранее в своей карьере Погба провел пять успешных сезонов в "Ювентусе", прежде чем в 2012 году в статусе самого дорого футболиста мира вернулся в "Юнайтед".



При Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" Погба никак не мог набрать форму, которую он демонстрировал в Италии, из-за чего пресса регулярно сватала Поля назад в "Ювентус".



Однако после увольнения Моуриньо и назначения Оле Гуннара Сульшера 25-летний француз преобразился и стал демонстрировать великолепный футбол. Теперь Аллегри даже не надеется воссоединиться с Погба.



"О, боже... У вас, журналистов, такие фантазии. Думаю, возвращение Погба в "Ювентус" очень, очень маловероятно".



"Я не буду обманывать себя. Думаю, мы едва ли увидим возвращение Погба сюда", — цитирует Аллегри Sky Sports.