Аллегри назвал "фантазией" разговоры о возвращении Погба в "Ювентус"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал "фантазией" разговоры о возможном возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.
Ранее в своей карьере Погба провел пять успешных сезонов в "Ювентусе", прежде чем в 2012 году в статусе самого дорого футболиста мира вернулся в "Юнайтед".
При Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" Погба никак не мог набрать форму, которую он демонстрировал в Италии, из-за чего пресса регулярно сватала Поля назад в "Ювентус".
Однако после увольнения Моуриньо и назначения Оле Гуннара Сульшера 25-летний француз преобразился и стал демонстрировать великолепный футбол. Теперь Аллегри даже не надеется воссоединиться с Погба.
"О, боже... У вас, журналистов, такие фантазии. Думаю, возвращение Погба в "Ювентус" очень, очень маловероятно".
"Я не буду обманывать себя. Думаю, мы едва ли увидим возвращение Погба сюда", — цитирует Аллегри Sky Sports.
26.01.2019 22:00
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