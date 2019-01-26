Седрик Соареш арендован "Интером"

Седрик Соареш Защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш присоединился к "Интеру" на правах аренды до конца сезона с опцией по выкупу.

27-летний Соареш, победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии, выступал за "святых" после своего перехода из "Спортинга" в 2015 году.

С тех пор Седрик сыграл 104 матча в Премьер-Лиге за клуб с "Сент Мэри" и забил один гол — в этом сезоне. Однако новому тренеру "святых" Ральфу Хазенхюттлю Соареш оказался не нужен.

Как сообщает Sky Sport Italy, по истечении арендного соглашения "Интер" сможет выкупить Седрика за 9.5 миллионов фунтов, если, конечно, пожелает.


Метки аренда, Интер, Саутгемптон, Соареш, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2019 21:05

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  1. manutd-20champ 26.01.2019 22:03 # manutd-20champ
    Хазенхюттль лошара, норм заща сплавил

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  2. pistolero-lfc 26.01.2019 21:41 # pistolero-lfc
    Норм Интер траллит Арсенал

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  3. gidro-met 26.01.2019 21:06 # gidro-met
    повезло посану, хоть в топах побегает

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