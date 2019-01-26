Седрик Соареш арендован "Интером"

Защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш присоединился к "Интеру" на правах аренды до конца сезона с опцией по выкупу.

27-летний Соареш, победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии, выступал за "святых" после своего перехода из "Спортинга" в 2015 году.



С тех пор Седрик сыграл 104 матча в Премьер-Лиге за клуб с "Сент Мэри" и забил один гол — в этом сезоне. Однако новому тренеру "святых" Ральфу Хазенхюттлю Соареш оказался не нужен.



Как сообщает Sky Sport Italy, по истечении арендного соглашения "Интер" сможет выкупить Седрика за 9.5 миллионов фунтов, если, конечно, пожелает.