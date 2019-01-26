"Вест Хэм" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Макси Гомеса

"Вест Хэм" находится на пороге обновления своего трансферного рекорда, собираясь выплатить отступные в 43.2 миллиона фунтов по контракту нападающего "Сельты" Макси Гомеса.

Ранее в январе "молотобойцы" были вынуждены срочно выйти на трансферный рынок ради покупки нападающего после того, как Марко Арнаутович потребовал отпустить его в Китай. Уже тогда стало известно об интересе лондонского клуба к Гомесу.



Накануне Арнаутович объявил, что передумал покидать "Вест Хэм", однако "молотобойцы" не стали сворачивать переговоры с "Сельтой" по Макси, которым они интересовались еще прошлым летом.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" собирается активировать пункт в контракте Гомеса об отступных. Одновременно с этим лондонцы позволят 22-летнему уругвайцу задержаться в Виго до конца сезона и помочь "Сельте" в борьбе за выживание в Ла Лиге.



Покупка Гомеса может рассматриваться как страховка на случай ухода Арнаутовича грядущим летом или на случай расставания с Хавьером Эрнандесом, настойчивый интерес к которому проявляет "Валенсия".