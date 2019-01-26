"Сити" разгромил "Бернли" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии

К компании "Манчестер Юнайтед" в 5-м раунде Кубка Лиги присоединился "Манчестер Сити", разгромив дома "Бернли" со счетом 5:0.

"Горожане" были предельно расслаблены в первом тайме, но на один гол все-таки наиграли. На 23-й минуте Габриэль Жезус взял инициативу на себя внутри штрафной и прорвался мимо нескольких защитников — 1:0.



В начале второго тайма Бернарду Силва ударом с рикошетом из пределов штрафной удвоил счет — 2:0. А вскоре Кевин Де Брюйне выстрелил с дистанции — 3:0.



На этом "бордовые" окончательно бросили играть. "Сити" тоже никуда не спешил, но пару раз еще порадовал своих фанатов. На 73-й минуте Кевин Лонг совершил автогол после прострела Де Брюйне — 4:0. А за пять минут до конца появившийся на замену Серхио Агуэро реализовал пенальти, заработанный Давидом Сильвой на все том же Лонге — 5:0.



Также 4-й раунд преодолел "Уотфорд", на выезде одолев "Ньюкасл" (0:2), а вот "Брайтону" и "Вулверхэмптону", ушедшему от поражения в компенсированное время, предстоят переигровки.



"Манчестер Сити" — "Бернли" — 5:0 (1:0)



Голы: Жезус 23, Бернарду Силва 52, Де Брюйне 61, Лонг 73 (авт), Агуэро 85 (пен).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо (Давид Сильва 66), Гюндоган, Махрез, Де Брюйне (Фоден 75), Бернарду Силва, Жезус (Агуэро 75).



"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брэйди (Корк 45), Хендрик, Дефур (Вествуд 77), Тэйлор, Уорд, Выдра (Вуд 62), Макнейл.



"Брайтон" — "Вест Бромвич" — 0:0 (0:0)



"Брайтон": Баттон, Сальтор, Даффи, Берн, Монтойя, Стивенс (Проппер 63), Кайал, Биссума, Нокар, Андоне (Мюррей 83), Локадиа (Гекерес 72).



"Ньюкасл" — "Уотфорд" — 0:2 (0:0)



Голы: Грей 61, Саксесс 90.



"Ньюкасл": Вудман, Манкильо, Фернандес (Шер 81), Ласселлс, Кларк, Ритчи (Атсу 73), Хейден, Лонгстафф, Мерфи (Перес 72), Хоселу.



"Уотфорд": Гомес, Янмат, Кэткарт, Бритос, Мазина, Кина, Уилмот, Чалоба (Капу 82), Саксесс, Грей (Пеньяранда 68), Хьюз.



"Шрюсбери" — "Вулверхэмптон" — 2:2 (0:0)



Голы: Дошерти 47, Уотерфолл 71 — Хименес 75, Доэрти 90.



"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Беннетт, Коуди, Саисс, Джайлс (Кавалейру 72), Невеш, Дендонкер (Хименес 59), Гиббс-Уайт (Моутинью 79), Траоре, Кошта.



"Аккрингтон" — "Дерби" — 0:1 (0:0)



Гол: Уогхорн 78.



"Донкастер" — "Олдхэм" — 2:1 (0:0)



Голы: Уайтмен 68, 90 (пен) — Кларк 84.



"Мидлсбро" — "Ньюпорт" — 1:1 (0:0)



Голы: Айала 51 — Долан 90.



"Портсмут" — "Куинз Парк Рейнджерс" — 1:1 (0:0)



Голы: Браун 63 — Уэллс 74.



"Суонси" — "Джилингем" — 4:1 (2:0)



Голы: Макберни 10, 32, Селина 73, Маккей 84 — Рис 51.