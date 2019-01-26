"Сити" разгромил "Бернли" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии

Манчестер Сити К компании "Манчестер Юнайтед" в 5-м раунде Кубка Лиги присоединился "Манчестер Сити", разгромив дома "Бернли" со счетом 5:0.

"Горожане" были предельно расслаблены в первом тайме, но на один гол все-таки наиграли. На 23-й минуте Габриэль Жезус взял инициативу на себя внутри штрафной и прорвался мимо нескольких защитников — 1:0.

В начале второго тайма Бернарду Силва ударом с рикошетом из пределов штрафной удвоил счет — 2:0. А вскоре Кевин Де Брюйне выстрелил с дистанции — 3:0.

На этом "бордовые" окончательно бросили играть. "Сити" тоже никуда не спешил, но пару раз еще порадовал своих фанатов. На 73-й минуте Кевин Лонг совершил автогол после прострела Де Брюйне — 4:0. А за пять минут до конца появившийся на замену Серхио Агуэро реализовал пенальти, заработанный Давидом Сильвой на все том же Лонге — 5:0.

Также 4-й раунд преодолел "Уотфорд", на выезде одолев "Ньюкасл" (0:2), а вот "Брайтону" и "Вулверхэмптону", ушедшему от поражения в компенсированное время, предстоят переигровки.

"Манчестер Сити" — "Бернли" — 5:0 (1:0)

Голы: Жезус 23, Бернарду Силва 52, Де Брюйне 61, Лонг 73 (авт), Агуэро 85 (пен).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо (Давид Сильва 66), Гюндоган, Махрез, Де Брюйне (Фоден 75), Бернарду Силва, Жезус (Агуэро 75).

"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брэйди (Корк 45), Хендрик, Дефур (Вествуд 77), Тэйлор, Уорд, Выдра (Вуд 62), Макнейл.

"Брайтон" — "Вест Бромвич" — 0:0 (0:0)

"Брайтон": Баттон, Сальтор, Даффи, Берн, Монтойя, Стивенс (Проппер 63), Кайал, Биссума, Нокар, Андоне (Мюррей 83), Локадиа (Гекерес 72).

"Ньюкасл" — "Уотфорд" — 0:2 (0:0)

Голы: Грей 61, Саксесс 90.

"Ньюкасл": Вудман, Манкильо, Фернандес (Шер 81), Ласселлс, Кларк, Ритчи (Атсу 73), Хейден, Лонгстафф, Мерфи (Перес 72), Хоселу.

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Кэткарт, Бритос, Мазина, Кина, Уилмот, Чалоба (Капу 82), Саксесс, Грей (Пеньяранда 68), Хьюз.

"Шрюсбери" — "Вулверхэмптон" — 2:2 (0:0)

Голы: Дошерти 47, Уотерфолл 71 — Хименес 75, Доэрти 90.

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Беннетт, Коуди, Саисс, Джайлс (Кавалейру 72), Невеш, Дендонкер (Хименес 59), Гиббс-Уайт (Моутинью 79), Траоре, Кошта.

"Аккрингтон" — "Дерби" — 0:1 (0:0)

Гол: Уогхорн 78.

"Донкастер" — "Олдхэм" — 2:1 (0:0)

Голы: Уайтмен 68, 90 (пен) — Кларк 84.

"Мидлсбро" — "Ньюпорт" — 1:1 (0:0)

Голы: Айала 51 — Долан 90.

"Портсмут" — "Куинз Парк Рейнджерс" — 1:1 (0:0)

Голы: Браун 63 — Уэллс 74.

"Суонси" — "Джилингем" — 4:1 (2:0)

Голы: Макберни 10, 32, Селина 73, Маккей 84 — Рис 51.


Метки Бернли, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2019 20:00

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  1. slash-lfc 26.01.2019 20:26 # slash-lfc
    В итоге Шыти будет с чемпиком и минимум одним внутренним кубком, а колбаса будет со страпоном. Что же ты Юра наделал...

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  2. gidro-met 26.01.2019 20:25 # gidro-met
    мансисечка ням-ням!

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  3. alexomck 26.01.2019 20:24 # alexomck
    отлично + матчи нефтевышке, соберут калы с ка, в чемпе и ЛЧ пролетят.

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  4. sellman 26.01.2019 20:18 # sellman
    Чёт подстилки шейхов сильно раскудахтались

    Чё, уже забыли как вас катали на Стэмфорде как прошмандовок грязных?
    2:0 на изи

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  5. gandalf 26.01.2019 20:15 # gandalf
    КОРОЛИ

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  6. jesus33 26.01.2019 20:13 # jesus33
    Великолепная победа КОРОЛЕЙ Манчестер и Англии.

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  7. firmino9 26.01.2019 20:09 # firmino9
    Манчестер разыграет кубок Англии

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  8. griezmann 26.01.2019 20:01 # griezmann
    29 - Manchester City have scored 29 goals in all competitions since they last conceded; they haven’t let in a goal in 566 minutes of play since Roberto Firmino equalised for Liverpool at the Etihad on January 3rd. Dominant.

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  9. griezmann 26.01.2019 20:01 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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