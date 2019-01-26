"Юнайтед" обратился насчет Стивена Бергвейна

Стивен Бергвейн "Манчестер Юнайтед" обратился к ПСВ, обозначив свой интерес к вингеру Стивену Бергвейну.

Бывший юниор "Аякса" на высоком уровне проводит этот сезон, отметившись девятью голами и восемью результативными передачами в 17 матчах Эредивизии.

Успехи Бергвейне не остались незамеченными со стороны больших клубов Европы. В этом сезоне 21-летнего голландца просматривали скауты "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Интера".

Как сообщает Daily Mirror, в очередной раз представители "красных дьяволов" были замечены на матче ПСВ в прошлое воскресенье против "Эммена", когда Стивен отметился своим очередным голевым пасом.

После этого матча "Юнайтед" обратился к своим коллегам из Эйдховена и попросил держать в курсе, если оцениваемый в 25 миллионов фунтов Бергвейн будет выставлен на продажу.

ПСВ не планирует расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона, но продажа Бергвейна грядущим летом выглядит более чем вероятной, несмотря на действующий до 2022 года контракт.


Метки Бергвейн, видео, Манчестер Юнайтед, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2019 19:00

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  1. gidro-met 26.01.2019 20:24 # gidro-met
    нигг юнитд

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  2. pistolero-lfc 26.01.2019 19:57 # pistolero-lfc
    Топовая аналитека от обезьян подъехала.

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  3. smokekush 26.01.2019 19:50 # smokekush
    По видосу прям мощно

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  4. muchampion 26.01.2019 19:24 # muchampion
    Еще один Депай

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  5. jappstamm 26.01.2019 19:18 # jappstamm
    Имитация работы на трансферном рынке)))))))
    А вообще по хорошему слить Санчеза и вернуть кого то из пары Депай/Заха на скамью.

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