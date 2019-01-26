"Юнайтед" обратился насчет Стивена Бергвейна

"Манчестер Юнайтед" обратился к ПСВ, обозначив свой интерес к вингеру Стивену Бергвейну.

Бывший юниор "Аякса" на высоком уровне проводит этот сезон, отметившись девятью голами и восемью результативными передачами в 17 матчах Эредивизии.



Успехи Бергвейне не остались незамеченными со стороны больших клубов Европы. В этом сезоне 21-летнего голландца просматривали скауты "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Интера".



Как сообщает Daily Mirror, в очередной раз представители "красных дьяволов" были замечены на матче ПСВ в прошлое воскресенье против "Эммена", когда Стивен отметился своим очередным голевым пасом.



После этого матча "Юнайтед" обратился к своим коллегам из Эйдховена и попросил держать в курсе, если оцениваемый в 25 миллионов фунтов Бергвейн будет выставлен на продажу.



ПСВ не планирует расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона, но продажа Бергвейна грядущим летом выглядит более чем вероятной, несмотря на действующий до 2022 года контракт.



