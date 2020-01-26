Лингард: "Сульшер вернул дух прежнего "Юнайтед"

Вингер Джесси Лингард считает, что тренеру Оле Гуннару Сульшеру удалось вернуть дух прежнего "Манчестер Юнайтед".

Под руководством Сульшера, который в декабре сменил уволенного Жозе Моуриньо, "красные дьяволы" одержали восемь побед из восьми возможных, в том числе 1:3 над "Арсеналом" в Кубке Англии накануне вечером.



По словам Лингарда, Сульшеру удалось сделать игроков счастливыми. Также футболисты понимают, насколько большой клуб они представляют, и это заставляет их каждый раз играть в полную силу — как это делал "Юнайтед" в свои лучшие времена.



"Оле великолепен с момента своего прихода. Он много нам советует, и он дает нам свободу при игре, а это самое важное. В футболе тебе нужна свобода, ты должен играть с этой улыбкой на лице, и он позволяет нам это делать".



"Теперь мы играем в атакующий футбол, доставляем мяч вперед как можно скорее и забиваем как можно больше. Если соперник забил один, Оле знает, что мы забьем два, и именно такую установку он нам дает".



"Он просто говорит: "Это "Манчестер Юнайтед", и такими мы и должны быть". Мы даже снова носим костюмы в выездных матчах, чтобы лучше это ощущать. Он хочет, чтобы все было в духе прежнего "Юнайтед".



"Мне кажется, мы подходим к матчам уверенными в себе. Даже если соперник забьет, мы знаем, что забьем дважды или трижды в ответ. Наш настрой на большие матчи совершенно точно изменился", — сообщил Лингард Soccer AM.