"Бавария" предложила 40 миллионов фунтов за Хадсон-Одои

"Бавария" вернулась с очередным предложением по Каллуму Хадсон-Одои и теперь готова заплатить за 18-летнего нападающего "Челси" уже 40 миллионов фунтов.

Как известно, "Бавария" видит в юном англичанине преемника для Арьена Роббена и даже готова отдать Каллуму 10-й номер завершающего игровую карьеру голландца.



"Синие" совершенно не желают терять своего воспитанника и предлагают тому новый контракт с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю, однако деньги не могут компенсировать ту горечь, которую испытывает Хадсон-Одои от дефицита игрового времени.



По информации Daily Mail, Хадсон-Одои не желает оставаться на "Стэмфорд Бридж" и в любом случае собирается уйти из "Челси" — если не в этом месяце, то грядущим летом, когда от его действующего контракта останется 12 месяцев.



Также издание сообщает, что в борьбу за Каллума вступил "РБ Лейпциг". Другой клуб Бундеслиги готов заплатить за Хадсон-Одои лишь 20 млн. фунтов, но предлагает "Челси" опцию обратного выкупа нападающего по заранее оговоренной цене.