Дзола уверен, что критика Сарри возымела нужный эффект

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола заявил, что критика со стороны Маурицио Сарри в адрес своих игроков после поражения 2:0 от "Арсенала" было тонко просчитанным ходом.

Напомним, Сарри был настолько зол игрой и результатом матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", что даже перешел на итальянский. Маурицио произнес несколько очень жестких слов, среди прочего сказав, что ему крайне сложно мотивировать своих футболистов.



Однако посреди недели "синие" отпраздновали победу над "Тоттенхэмом" и вышли в финал Кубка Англии, и Дзола видит в этом свидетельство того, что Сарри полностью отдавал себе отчет, когда публично критиковал свою команду.



"У Маурицио есть свой темперамент и свой характер, но он очень умный человек. Я убежден, что его интеллект превосходит его темперамент. Он учится и старается оставаться верным себе. Он адаптируется по ситуации".



"Болельщики, медиа и владельцы всегда ожидают от "Челси" многого. Когда проигрываешь матч так, как проиграли мы против "Арсенала", всегда есть какой-то негатив, однако ты должен справляться с этим".



"Мы работаем на тем, чтобы стать лучше, и иногда для этого нужны сильные ходы — как тот, на который пошел Маурицио после матча против "Арсенала", раскритиковав некоторые вещи".



"Критика не всегда вызывает негативный эффект. Тренер заставляет своих игроков показывать лучший футбол, и иногда он должен хвалить их, а иногда — критиковать".



"Я оценил то, насколько умно отнеслись к этому игроки. Их реакция была правильной, как мы убедились в этом по матчу с "Тоттенхэмом", — цитирует Дзолу Daily Mail.