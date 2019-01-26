"Арсенал" обратился насчет Ивана Перишича

Иван Перишич "Арсенал" обратился к "Интеру" насчет вингера Ивана Перишича, утверждает авторитетное издание BBC.

Ранее в январе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом обозначил свое намерение подписать вингера в это трансферное окно, добавив, что на этой позиции может сыграть Денис Суарес из "Барселоны".

Однако накануне появилась информация, что переговоры по Суаресу зашли в тупик — лондонский клуб заинтересован лишь во временном пользовании игроком, но не готов арендовать его с обязательством по выкупу или выкупить сразу.

Также сообщалось, что "Арсенал" обратился к альтернативным целям. По всей видимости, одной из них и является Перишич.

Как стало известно BBC, клуб с "Эмирейтс" выразил готовность арендовать 29-летнего игрока сборной Хорватии до конца сезона с последующим выкупом за 35 миллионов фунтов.

Перишич, которого в прошлом активно сватали в "Манчестер Юнайтед", открыт к отъезду от Милана, несмотря на рассчитанный до 2022 года контракт.

Добавим, в этом сезоне Иван сыграл 25 матчей за "Интер" и забил три гола.


Метки Арсенал, Интер, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2019 15:55

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 26.01.2019 16:56 # meshuggah
    Пришло время напомнить:

    АПЛ — 29 лет без трофея
    ЛЧ — 14 лет без трофея
    ЛЕ — 18 лет без трофея
    Кубок Англии — 7 лет без трофея
    Кубок Лиги — 7 лет без трофея
    Комьюнити — 13 лет без трофея

    Подытожим:

    L - losers
    F - fucking
    C - club

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  2. alexomck 26.01.2019 16:53 # alexomck
    решили главную цель МЮ увезти, месть за сломанное лицо Кошельны.

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  3. staryi-eblan 26.01.2019 16:50 # staryi-eblan
    а Панин-то постарел

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  4. don-antonio 26.01.2019 16:49 # don-antonio
    Меша, ты чего удаляешь жизненные картинки?

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  5. brown-ale 26.01.2019 16:33 # brown-ale
    Менять не Озила, не глядя.

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  6. j-silver 26.01.2019 16:21 # j-silver
    Во сколько сегодня ливерпуй играет? Хотел их матч посмотреть

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  7. rj1992 26.01.2019 16:13 # rj1992
    Арс хочет стать английским Ювентусом)) Старая кляча гораздо хитрее их , так на изи не получится забирать

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  8. drogba11cool 26.01.2019 16:12 # drogba11cool
    Иван сыграл 25 матчей за "Интер" и забил три гола.

    топарь жуткий

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  9. ccchelsea 26.01.2019 16:04 # ccchelsea
    Такие наивный, пиздец. Так Интер им его и отдаст в аренду.

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  10. electric 26.01.2019 15:58 # electric
    Середняк хочет середняка.
    Неплохо.

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