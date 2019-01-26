"Арсенал" обратился насчет Ивана Перишича
"Арсенал" обратился к "Интеру" насчет вингера Ивана Перишича, утверждает авторитетное издание BBC.
Ранее в январе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом обозначил свое намерение подписать вингера в это трансферное окно, добавив, что на этой позиции может сыграть Денис Суарес из "Барселоны".
Однако накануне появилась информация, что переговоры по Суаресу зашли в тупик — лондонский клуб заинтересован лишь во временном пользовании игроком, но не готов арендовать его с обязательством по выкупу или выкупить сразу.
Также сообщалось, что "Арсенал" обратился к альтернативным целям. По всей видимости, одной из них и является Перишич.
Как стало известно BBC, клуб с "Эмирейтс" выразил готовность арендовать 29-летнего игрока сборной Хорватии до конца сезона с последующим выкупом за 35 миллионов фунтов.
Перишич, которого в прошлом активно сватали в "Манчестер Юнайтед", открыт к отъезду от Милана, несмотря на рассчитанный до 2022 года контракт.
Добавим, в этом сезоне Иван сыграл 25 матчей за "Интер" и забил три гола.
26.01.2019 15:55
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решили главную цель МЮ увезти, месть за сломанное лицо Кошельны.
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а Панин-то постарел
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Меша, ты чего удаляешь жизненные картинки?
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Менять не Озила, не глядя.
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Во сколько сегодня ливерпуй играет? Хотел их матч посмотреть
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Арс хочет стать английским Ювентусом)) Старая кляча гораздо хитрее их , так на изи не получится забирать
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Иван сыграл 25 матчей за "Интер" и забил три гола.
топарь жуткий
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Такие наивный, пиздец. Так Интер им его и отдаст в аренду.
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Середняк хочет середняка.
Неплохо.
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