"Арсенал" обратился насчет Ивана Перишича

"Арсенал" обратился к "Интеру" насчет вингера Ивана Перишича, утверждает авторитетное издание BBC.

Ранее в январе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом обозначил свое намерение подписать вингера в это трансферное окно, добавив, что на этой позиции может сыграть Денис Суарес из "Барселоны".



Однако накануне появилась информация, что переговоры по Суаресу зашли в тупик — лондонский клуб заинтересован лишь во временном пользовании игроком, но не готов арендовать его с обязательством по выкупу или выкупить сразу.



Также сообщалось, что "Арсенал" обратился к альтернативным целям. По всей видимости, одной из них и является Перишич.



Как стало известно BBC, клуб с "Эмирейтс" выразил готовность арендовать 29-летнего игрока сборной Хорватии до конца сезона с последующим выкупом за 35 миллионов фунтов.



Перишич, которого в прошлом активно сватали в "Манчестер Юнайтед", открыт к отъезду от Милана, несмотря на рассчитанный до 2022 года контракт.



Добавим, в этом сезоне Иван сыграл 25 матчей за "Интер" и забил три гола.