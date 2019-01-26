Гвардиола хочет продлить контракт Давида Сильвы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет заключить новый контакт с полузащитником Давидом Сильвой.

После своего перехода к "горожанам" из "Валенсии" в 2010 году, Сильва сыграл 370 матчей и забил 70 голов, завоевав три титула Премьер-Лиги и Кубок Англии.



Даже в свои 33 года, Давид остается важнейшим игроком для "Сити", поэтому Гвардиола хотел бы продлить истекающий в конце следующего сезона контракт соотечественника.



"В данном случае это зависит от игрока. Что касается меня, то я был бы более чем счастлив сохранить его, если он будет оставаться в форме и играть, как в этом сезоне".



"В мире не так легко отыскать игрока вроде Давида. Но я думаю, он сам должен решить. В таком возрасте твой разум контролирует ноги, желание и волю продолжать играть. Все в его руках", — цитирует Гвардиолу Goal.