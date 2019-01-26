Старридж отложил вопрос со своим будущим ради борьбы за титул

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заявил, что отложил вопрос со своим будущим в сторону, чтобы помочь "красным" выиграть Премьер-Лигу.

Контракт Старриджа истекает уже в конце сезона, и пока нет никаких намеков на то, что "красные" собираются сохранить бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Челси", особенно если учесть, что Даниэль зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю.



Более того, 29-летний англичанин уже сейчас может может вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, однако Старридж, отметившийся только двумя появлениями в старте "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, предпочитает сосредоточиться на другом.



"Я сосредоточен на том, что происходит прямо сейчас. Нужно жить настоящим — никогда нельзя жить тем, что может произойти в будущем. Я уже давно в "Ливерпуле", и я счастлив здесь. Я хочу помочь команде добиться успеха, и выиграть с ними трофей было бы удивительно".



"Мы уже были близки к трофеям прежде, участвуя в финалах и сражаясь за победу в Премьер-Лиге, но нам пока не удалось сделать этот шаг", — сообщил Старридж BBC Radio 1 Extra.