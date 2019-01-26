Сульшер: "Санчес только прибавит"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что его чилийский нападающий Алексис Санчес "только прибавит" в остатке сезона.

После назначения Сульшера многие игроки "красных дьяволов" добились ощутимого прогресса в своей игре. Отнести к ним Санчеса было сложно, ведь из-за проблем со здоровьем Алексис почти не выходил на поле.



Накануне вечером Санчес все-таки отметился своим первым появлением в старте "Юнайтед" при Оле Гуннаре, выйдя на матч Кубка Англии против своего бывшего клуба "Арсенала".



Именно Санчес открыл счет в первом тайме, поспособствовав победе "дьяволов" со счетом 1:3. Сульшер надеется, что 30-летний чилиец на этом не остановится.



"Нельзя сказать, что Алексис оказался перед пустыми воротами, но он замечательно разобрался в ситуации и забил гол. Чем больше ты уверен в себе, тем больше ты хочешь выходить на поле, тренироваться и работать над улучшением своей игры".



"Прежде он был травмирован, поэтому было замечательно увидеть, что сегодня вечером он продержался 65-70 минут. Он может только прибавить, и я думаю, он чувствует это", — цитирует Сульшера Sky Sports.