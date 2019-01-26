Почеттино связал отсутствие у "Тоттенхэма" трофеев со сменой стадиона

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино нашел причину в отсутствии у "шпор" трофеев, связав это с переездом клуба на новый стадион.

Посреди этой недели "Тоттенхэм" уступил "Челси" путевку в финал Кубка Лиги и теперь рискует продлить свою многолетнюю бестрофейную серию еще на один сезон.



Почеттино подозревает, что эта серия прервалась бы раньше, если бы "шпорам" не пришлось уезжать с "Уайт Харт Лэйн". Маурисио расстроен, что второй сезон подряд "Тоттенхэм" гостит на "Уэмбли" и не может сделать этот заключительный рывок к наградам.



"Мы всегда были близки к этому заключительному шагу по направлению к трофеям, но сделать этот шаг сложнее всего".



"Что произошло в тот момент, когда нам требовалось сделать это последнее усиление? Мы создавали и создавали команду, а затем лишились "Уайт Харт Лэйн".



"Мы переехали на "Уэмбли", и у каждого были сомнения насчет того, как мы будем там выступать. На глазах был пример первого сезона "Вест Хэма" на новом стадионе, когда многие вещи мешали развитию команды".



"Напомню, что мы не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге в заключительном сезоне на "Уайт Харт Лэйн". Не было и речи о том, что после переезда на "Уэмбли" мы будем строить новый проект — мы должны были провести только один сезон на "Уэмбли", но теперь мы здесь уже почти два сезона".



"Когда "Арсенал" переехал на "Эмирейтс", люди говорили об огромных проблемах, с которыми они столкнулись. Они до сих пор за это расплачиваются", — цитирует Почеттино Sky Sports.