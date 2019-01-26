Почеттино связал отсутствие у "Тоттенхэма" трофеев со сменой стадиона
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино нашел причину в отсутствии у "шпор" трофеев, связав это с переездом клуба на новый стадион.
Посреди этой недели "Тоттенхэм" уступил "Челси" путевку в финал Кубка Лиги и теперь рискует продлить свою многолетнюю бестрофейную серию еще на один сезон.
Почеттино подозревает, что эта серия прервалась бы раньше, если бы "шпорам" не пришлось уезжать с "Уайт Харт Лэйн". Маурисио расстроен, что второй сезон подряд "Тоттенхэм" гостит на "Уэмбли" и не может сделать этот заключительный рывок к наградам.
"Мы всегда были близки к этому заключительному шагу по направлению к трофеям, но сделать этот шаг сложнее всего".
"Что произошло в тот момент, когда нам требовалось сделать это последнее усиление? Мы создавали и создавали команду, а затем лишились "Уайт Харт Лэйн".
"Мы переехали на "Уэмбли", и у каждого были сомнения насчет того, как мы будем там выступать. На глазах был пример первого сезона "Вест Хэма" на новом стадионе, когда многие вещи мешали развитию команды".
"Напомню, что мы не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге в заключительном сезоне на "Уайт Харт Лэйн". Не было и речи о том, что после переезда на "Уэмбли" мы будем строить новый проект — мы должны были провести только один сезон на "Уэмбли", но теперь мы здесь уже почти два сезона".
"Когда "Арсенал" переехал на "Эмирейтс", люди говорили об огромных проблемах, с которыми они столкнулись. Они до сих пор за это расплачиваются", — цитирует Почеттино Sky Sports.
26.01.2019 12:00
Просмотров: 716
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Камень в огород Леви. Пора бы уже состав укреплять. Наивно думать что кто то заплатит 15 мил за янсенна. Так продай хоть за 10 и купи уже усиление в состав.
(ответить)
В мю просится
(ответить)
вылет из третьесортного кубка такое себе.
-Алли, Кейн, Сон, посмотреть бы на Челси без Канте, Азара и Педро:) собственно Шпоры их и дергали дважды в этом сезоне, когда оптимальными бодались. ещё и без усиления в гонке пол сезона, когда Челси с кучей трат минусанулись давно.
стадик причина канеш, не хватает Шпорам скамейки, возможно ещё одного топаря в состав и стабильности, но это всё см. выше.
Поч канеш молодец, но эта история в клубе надолго, достаточно на Арсенал посмотреть.
(ответить)
Почеттино уже заколебал этими отговорками... То гордость за поражение, то трансферов нет, то стадион, то Реал саботирует своим вниманием к лидерам команды...) Годный тренер, нет вопросов, но к чему это нытье?) У всех команд свои проблемы, тем не менее кто то побеждает, кто то проигрывает - это спорт! К сожалению, в современном футболе все меньше спорта... Бизнес, пиар... Печально...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий