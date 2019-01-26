Дзола: "Сарри и Азар пытаются найти общий язык"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола заявил, что его босс Маурицио Сарри и плеймейкер Эден Азар упорно пытаются найти "общий язык".

По ходу этого сезона Азар не раз хвалил стиль Сарри, но в то же время между наставником команды и ее лучшим игроком прослеживается некоторый холодок в отношениях.



В последние недели Сарри нередко использовал Азара в качестве "ложной девятки", хотя сам Эден говорил, что на краю атаки чувствует себя гораздо лучше. Наконец, Маурицио жестко раскритиковал свою команду после поражения 2:0 от "Арсенала" в прошлый уикенд, а по поводу 28-летнего бельгийца заявил, что не видит у того лидерских качеств.



В ответ на это Азар сообщил, что он сам считает себя лидером, а критика Сарри ему безразлична. Однако Дзола, отдувавшийся перед прессой вместо Маурицио в пятницу, уверен, что компромисс в этой ситуации будет найден.



"Мы стараемся дать ему свободу, но в то же время мы стараемся быть организованной командой — в обороне и в атаке, но особенно в обороне".



"Именно поэтому иногда мы просим Эдена выполнять черновую работу. Мы знаем, что это не его лучшее качество. Мы знаем, что он должен был свеж, когда получает мяч. Нет никаких сомнений, что мы на одной волне, но мы хотим найти общий язык, чтобы он мог показывать свою лучшую игру и чтобы одновременно это шло на пользу команде. Я имею ввиду не только голы, которые он забивает, но также моменты, когда нам нужен каждый, чтобы обороняться и прессинговать".



"Буду честен, он стремится к этому. Мы очень требовательны, потому что хотим получать это от него каждый раз. Уверен, мы найдем способ", — цитирует Дзолу The Independent.