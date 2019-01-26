Сульшер: "Это была классическая контратакующая игра МЮ"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что в матче Кубка Англии против "Арсенала" "красные дьяволы" показали свою классическую контратакующую игру.

Забив два гола усилиями Алексиса Санчеса и Джесси Лингарда около получасовой отметки, затем "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника.



Однако "дьяволы" не только сдерживали подгоняемых своими болельщиками "канониров", но и довольно опасно огрызались, и под занавес тайма забили еще один гол, который предрешил судьбу матча — 1:3. Такой футбол напомнил Сульшеру о временах, когда играл он сам.



"Давид Де Хеа выручил нас против "Тоттенхэма", сегодня Серхио Ромеро совершил великолепный сейв во втором тайме, но в целом структура нашей игры была гораздо лучше. Мы работали над этим, потому что против хороших команд нам нужно хорошо обороняться".



"Сегодня мы были больше похоже на настоящую команду, наша игра была более структурированной. Мы много трудились в обороне и в контратаках".



"Это была классическая контратакующая игра "Манчестер Юнайтед". Мы так часто делали это против "Арсенала" в прошлом — с помощью Уэйна Руни, Криштиану Роналду и Чжи Сун Парка, и мы показывали парням эти видео".



"Если вы пройдетесь по матчам против "Арсенала" из истории, то даже я сам отличился в 1997 году после того, как мы отбились после углового. Кроме того, все помнят классику Лигу Чемпионов — гол после комбинации Парка, Руни и Роналду", — цитирует Сульшера The Independent.