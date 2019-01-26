Лукаку и Мартинша не будет в "Ньюкасле"

"Ньюкасл" упустил две своих трансферных цели на январь, не сумев заполучить левого защитника "Лацио" Жордана Лукаку и вингера "Атлетико" Желсона Мартинша.

Под давлением своего главного тренера Рафаэля Бенитеса "сороки" заметно активизировались под занавес трансферного окна, однако пока это не позволило им совершить их первое январское приобретение.



Особенно обидно выглядит сорвавшийся переход Жордана, младшего брата нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.



Накануне Жоржан даже побывал в Тайнсайде, пройдя медицинское обследование, однако затем "Ньюкасл" официально объявил, что не будет пытаться арендовать 24-летнего защитника и возвращает того в Италию.



Меж тем, как передает Sky Sports, "сороки" едва ли подпишут и Мартинша, претендентом номер один на которого является "Монако", накануне вернувший на тренерский мостик Леонарду Жардима.



Дело в том, что вариант провести вторую половину сезона у монегасков на правах аренды видится более предпочтительным для самого экс-игрока "Спортинга".