Флорентин Погба: "Если Поль уйдет, то только в "Реал" или "Барселону"

Флорентин Погба рассказал, что только "Реал" и "Барселона" могут заставить его брата Поля Погба покинуть "Манчестер Юнайтед".

Погба принялся демонстрировать великолепный футбол, как только "красные дьяволы" уволили своего главного тренера Жозе Моуриньо в декабре. При этом циркулировавшие в прессе слухи насчет желания Поля сменить клуб заметно поутихли.



Тем не менее, Флорентин, который направляется в клуб второго испанского дивизиона "Эльче", все еще считает уход своего брата из "Юнайтед" возможным.



"Ключом к его преображению стал уход Моуриньо. Прежде он не был счастлив, и это было четко видно. Теперь, при Сульшере, все гораздо лучше. Мой брат знает его еще по юношеской команде "Манчестер Юнайтед".



"Когда мой брат покинет "Манчестер Юнайтед", есть только три клуба, где он может стать лучше: "Манчестер Сити", "Реал" и "Барса". Но он не перейдет в "Сити", поэтому отправится в Испанию".



"Когда он находился в "Ювентусе", у него была возможность уйти в "Барселону", но он был настроен вернуться в "Манчестер Юнайтед", где с первого раза у него не получилось".



"Также были некоторые переговоры насчет трансфера в "Реал", когда там работал Зинедин Зидан, но сердце Поля требовало возвращения в Англию", — сообщил Флорентин AS.